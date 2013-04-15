  1. حوزه و دانشگاه
۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۱۴

تصمیمات بعد از تجمیع

حذف نام دانشگاه شهید عباسپور از دفترچه کنکور 92

حذف نام دانشگاه شهید عباسپور از دفترچه کنکور 92

رئیس سازمان سنجش از حذف نام دانشگاه شهید عباسپور در دفترچه کنکور 92 خبر داد و اعلام کرد: دانش آموختگان شهید عباسپور، مدرک دانشگاه شهید بهشتی را دریافت خواهند کرد.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: در جلسه پیشین شورای گسترش، ادغام دانشگاههای شهید عباسپور و شهید بهشتی به تصویب رسید، بنابراین وزارت علوم پذیرش دانشجو را با هر نامی که به سازمان سنجش ارسال کند، صورت می گیرد.

وی گفت: نام دانشگاه شهید عباسپور با تصمیمات وزارت علوم از دفترچه کنکور حذف خواهد شد، این دانشگاه از این پس با عنوان پردیس فنی دانشگاه شهید بهشتی به فعالیت خود ادامه می دهد.

به گفته رئیس سازمان سنجش، نام پردیس فنی دانشگاه شهید بهشتی در دفترچه کنکورهای امسال لحاظ خواهد شد.

معاون وزیر علوم با بیان اینکه داوطلبان پذیرش در دانشگاه شهید عباسپور دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی خواهند شد، تاکید کرد که مدارک صادره برای این دانشجویان تحت عنوان پردیس فنی دانشگاه شهید بهشتی صادر خواهد شد.

خدایی درباره علت ادغام این دو دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه شهید بهشتی جزء دانشگاههای مادر کشور به شمار می آید ولی در حوزه فنی گسترش قدرتمندی نداشته و با این ادغام تبدیل به یکی از قطبهای دانشگاهی کشور می شود.

 

 

 

کد مطلب 2032665

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