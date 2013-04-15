دلالان نرخ میدان میوه و تره بار را مشخص می کنند/ صادرات باعث گرانی گوجه در فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان فارس به عنوان تولید کننده برتر محصولات کشاورزی باید وضعیت مناسبی در خصوص میوه و تره بار را تجربه کند که البته این درخواست به حق مردم استان فارس طی چند هفته گذشته محقق نشده و مردم استان فارس و شهر شیراز همواره نرخ گوجه فرنگی را تا چهار هزار و 500 تومان و پیاز را تا حدود سه هزار تومان دیدند.

اما این وضعیت برای اولین بار نیست که در استان فارس ایجاد می شود بلکه طی سال های گذشته همواره شاهد نوسانات نرخی محصولات کشاورزی و دامی در استان و شهر شیراز بودیم.

نرخ های متفاوت در حالی برای خریداران نمایان می شود که نرخ اینگونه محصولات کشاورزی در کنار زمین چندین برابر کمتر از نرخ خرید مشتری است و بنا بر این نرخ سود بیشتری را برای تولید کننده به همراه نخواهد داشت.

وجود دلالان از جمله مواردی است که بارها از جانب مسئولین مختلف استان بیان شده اما هیچکدام از این مسئولین نتوانسته اند که وضعیت حضور دلالان را ساماندهی کنند و یا اینکه از این حضور برای بهبود وضعیت خدمات رسانی به مردم استفاده شود.

دلالان سیاست گذاران نرخ میوه و تره بار

اما رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ظهر دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر گرانی میوه و تره بار در استان کشاورزی فارس مطالب جدیدی را بیان کرد و به حضور فراوان و تاثیر گذار دلالان در میدان اصلی میوه و تره بار شیراز اشاره کرد و گفت: هیچگونه هماهنگی در میدان میوه و تره بار شیراز وجود ندارد و این عدم هماهنگی باعث گرانی می شود.

مهرزاد خرد تاکید کرد: نرخ محصولات کشاورزی در میدان تره بار شیراز توسط دلالان کف میدان مشخص می شود که وجود چنین حرکت هایی جای تاسف دارد.

وی تصریح کرد: هیچگاه متوجه نخواهید شد که چه میزان محصول وارد و یا از میدان خارج شده زیرا در خیلی از مواقع خود دلالان محصول را خریداری و پس از گذشت مدتی به بنکداران میدان می فروشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اینکه بنکداران به این وضعیت اعتراضی ندارند، یادآور شد: اختیار میوه و تره بار میدان در دست دلالان است و بنکداران نیز از این وضعیت راضی هستند که البته باید دلیل این رضایت را مشخص کرد.

خرد تصریح کرد: تمامی فاکتور های حاضر در میدان میوه و تره بار دارای ارزش افزوده است و در تمامی فاکتورها این موضوع وجود دارد اما این ارزش افزوده در هنگام فاکتور نویسی واقعی نیست.

وی تاکید کرد: زمانیکه از ترازوهای دیجیتال در این میادین استفاده نمی شود باید شاهد چنین وضعیتی نیز باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه شهرداری باید بر میدان میوه و تره بار نظارت کند، افزود: نظارت و رسیدگی به وضعیت میدان میوه و تره بار بر عهده جهاد کشاورزی نیست بلکه شهرداری شیراز باید نظارت خود را بیشتر کند.

خرد یادآور شد: با مسئولین سازمان میادین و مشاغل نیز بارها صحبت شده و اینگونه که به نظر می رسد آنها نیز در رسیدگی به این وضعیت ناتوان هستند.

کمبود تولید نداریم، نظارت وظیفه جهاد نیست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه کمبود تولید در استان نداریم، گفت:هیچگونه کمبودی از جانب تولید کنندگان وجود ندارد و همچنان محصولات در استان فارس بیش از حد نیاز تولید می شود.

خرد افزود: در ایام تعطیلات نوروز اجازه تردد کامیون داده نشد به همین دلیل گوجه فرنگی و دیگر محصولات باغی و زراعی در کنار مزارع ماند که هیچ راهی نیز برای حمل آنها وجود نداشت.

وی یادآور شد: از طرفی دیگر دلیلی برای گران شدن سیب وجود ندارد زیرا در این استان 15 هزار تن سیب تولید شد و همچنان انواع سیب در انبار ها موجود است.

صادرات به خارج از استان باعث گرانی است

خرد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی به خارج از ستان باعث افزایش نرخ می شود، گفت: زمانیکه نرخ محصولات کشاورزی در استانهای دیگر گران باشد محصولات به این استانها ارسال می شود و برای مقابله با این وضعیت هم نمی شود کاری را انجام داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: با وضعیت تولید گوجه فرنگی در استان فارس اگر صادرات به استانهای دیگر مطرح نبود نرخ گوجه به کیلویی 400 تومان می رسید.

یک هزار و 100 میلیارد تومان طرح مصوب

خرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اعتبارات سال گذشته این سازمان، گفت: حدود 700 میلیارد تومان در اختیار کارگروه توسعه کشاورزی استان قرار گرفت که از این رقم 316 میلیارد تومان پرداخت، 81 میلیارد تومان در حال عقد قرار داد با بانک و مابقی هم در مراحل رفع مشکلات دریافت تسهیلات هستند.

وی افزود: یک هزار و 100 میلیارد تومان طرح مصوب شده در استان وجود دارد که 300 میلیارد تومان طرح مصوب و اجرایی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: فارس از جمله استانهایی است که درخواست اعتبارات جدید کرده است.

نمایشگاه کشاورزی فارس برگزار می شود

خرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه محصولات و ماشین آلات کشاورزی فارس، گفت: این نمایشگاه با حضور 282 شرکت در تاریخ 10 تا 13 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

وی افزود: ماشین آلات 33 درصد، آبیاری 12 درصد، کود، سم و بذر 25 درصد، دام و طیور 24 درصد و گل و گیاه شش درصد از سهم نمایشگاه را به خود اختصاص داده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: در بحث شرکت های حاضر در این نمایشگاه، تهران 112 شرکت، فارس 64 شرکت و اصفهان با 35 شرکت در این نمایشگاه حاضر هستند.