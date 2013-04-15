به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 92 و با موضوع برگزاری نمایشگاه تخصصی عملکرد و دستاوردهای این وزارتخانه (ره توشه) در سالن سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد.

سیدمحمد حسینی در پاسخ به سئوالی درباره مشکلات مربوط به کاغذ و گرانی آن گفت: با هماهنگی‌هایی که با بانک مرکزی به عمل آمده، واردات کاغذ با ارز مبادله‌ای ممکن شده ولی مباید افرادی تشویق شوند که این کار (واردات کاغذ) را انجام دهند، ولی ما همه اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده‌ایم.

وی این نکته از جانب یکی از خبرنگاران را که «ارتباط شما با هنرمندان در سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی داشته و اینگونه به نظر می‌رسید که شما در صدد حذف نهادهای صنفی این حوزه هستید» رد کرد و افزود: ما خودمان هنرمندان را تشویق کرده‌ایم که بیایند فعالیت‌هایشان را پیگیری کنند و الان حدود 11 تشکل صنفی خودشان را به ثبت رسانده‌اند.

وزیر ارشاد گفت: تنها بحثی که ما با آنها داشته‌ایم این بوده که بالاخره ضوابطی حاکم باشد چون اگر اینگونه نباشد، خود اعضای صنف می‌آیند شکایت می‌کنند. نمی‌شود که در یک صنف، چهار تشکیل ایجاد شود. ضمن اینکه به هر حال باید نظارتی در این حوز وجود داشته باشد. ما مسئولیت داشته‌ایم که این حوزه را ساماندهی کنیم و فکر می‌کنیم که به خوبی و با مشارکت خود تشکل‌ها پیش می‌رود.

حسینی همچنین در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که «نمایشگاه کتاب در آستانه انتخابات برگزار می‌شود. چه تمهیدی برای اینکه این رویداد فرهنگی تحت‌الشعاع انتخابات قرار نگیرد، اندیشیده شده است؟» گفت: یکی از مشکلات و نگرانی‌های ما الان، همین است. به عنوان مثال هفته گذشته مراسم سالروز هنر انقلاب اسلامی را داشتیم و از برخی کاندیداهای ریاست جمهوری خواسته شده بود که بیایند در مراسم سخنرانی کنند. بالاحره برخی از این افراد مسئولیت‌هایی دارند و انتظارهایی از آنها وجود دارد که بیایند در اعطای جوایز و محصولات فرهنگی حضور پیدا کنند.

وی افزود: تمام سعی ما بر این است که از امکانات دولت برای افراد خاصی که در عرصه انتخابات ریاست جمهوری فعال هستند، استفاده نشود ولی ما نمی‌توانیم آنها را منع کنیم که مثلاً در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نکنند ولی اینکه ما برای آنها امکانات ویژه‌ای قائل شویم، اینطور نیست. ولی وقتی در جایی از نمایشگاه نشست دارند، ما نمی‌توانیم کاری با آنها بکنیم و نمی‌توانیم بگوئیم که نیائید شرکت کنید.

وزیر ارشاد در مورد نحوه برخورد وزارت ارشاد با ناشرانی که احیاناً کتاب‌هایی له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عرضه می‌کنند، گفت: کتاب‌هایی که مجوز می‌گیرند، کتاب‌های مناسبی هستند مگر اینکه کسی کتاب غیرمجازی عرضه کند که قطعاً با او برخورد می‌شود.