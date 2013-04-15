وضعیت ملی پوشان فوتسال برای حضور موفق در بازی های آسیایی مطلوب است

دکتر قدرت الله باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: طبق برنامه ای که در اختیار داریم، تیرماه زمان برگزاری مسابقات فوتسال بازی های سالنی آسیا در کشور کره جنوبی است و تا آن زمان چیزی کمتر از 70 روز برای آماده کردن تیمی قوی و منسجم فرصت داریم.

تلاش ملی پوشان فوتسال برای تکرار افتخارآفرینی در آسیا

وی ادامه داد: به همین منظور بلافاصله بعد از حضور خسوس کاندلاس سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتسال در کشورمان، زیر نظر وی و در کنار سایر اعضای کادرفنی اردوي تيم ملي فوتسال آغاز شد و ملي‌پوشان فوتسال به منظور آمادگي براي حضور در بازي هاي داخل سالن آسیا تمرینات خود را برگزار خواهند کرد.

مربی قمی تیم ملی فوتسال کشورمان افزود: تیم ملی فوتسال ایران پرافتخارترین تیم دوره های قبلی مسابقات فوتسال بازی های سالنی آسیا محسوب می شود و برای تکرار موفقیت های قبلی خود در رقابت های داخل سالن کره جنوبي آماده مي‌شود.

وی یاد آور شد: به همین منظور استارت تمرینات آماده سازی این تیم از روز شنبه بیست و چهارم فروردین ماه در سالن فوتسال کمپ تيم‌هاي ملي زده شده است و خسوس کاندلاس در اولين تمرين تیم ملی کارهاي سبک را در دستور کار قرار داد، ضمن اینکه تمرين‌ها از روز بعد وارد کارهاي تاکتيکي شده است.

دعوت 23 بازیکن به تیم ملی فوتسال اعزامی به بازی های آسیایی

باقری یاد آور شد: در این مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال 23 بازیکن رده سنی امید حضور دارند که خسوس کاندلاس در پايان هشت نفر را از بين آنها انتخاب خواهد کرد و با دعوت از شش بازيکن ديگر از رده سنی بزرگسالان، نفرات اعزامي به بازي‌هاي آسیایی در کشور کره جنوبي مشخص خواهند شد.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه چه زمانی لیست نهایی تیم ملی برای حضور در این رقابت ها اعلام می شود، اضافه کرد: پیش بینی کادر فنی این است که تا ششم اردیبهشت ماه ترکیب نهایی تیم ملی اعزامی به شهر اینچئون کره جنوبی مشخص شود.

دهقان تنها ملی پوش فوتسال قم در تیم ملی امید

مربی قمی تیم ملی فوتسال کشورمان خاطرنشان کرد: در دوره های قبلی نیز به همین شکل بود که تیم ملی با ترکیبی از بازیکنان رده های سنی امید و بزرگسالان راهی رقابت های فوتسال بازی های سالنی آسیا می شد و این بار نیز همین اتفاق رخ خواهد داد.

وی ابراز داشت: در واقع تيم ملي فوتسال کشورمان با ترکيبي از بازيکنان رده سنی اميد و با تجربه راهي بازی های سالنی آسیا در کشور کره جنوبی خواهد شد زیرا محدوديت سني در اين مسابقه‌ها لحاظ نشده است و از قم نیز در حال حاضر محمدرضا دهقان در تیم ملی حضور دارد.

باقری در پایان به نحوه برگزاری اردوی ملی پوشان تا زمان اعزام به بازی های سالنی آسیا اشاره کرد و افزود: اردوي ملي‌پوشان فوتسال هر هفته از روز شنبه تا چهارشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر تا آغاز بازي‌هاي کره جنوبي برپا خواهد بود.

