محمدحسین باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جوی استان اظهار کرد: در روز شنبه و یکشنبه آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که با افزایش ابر در ساعات بعدازظهر همراه است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود در اواسط روز و همچنین اوایل شب یکشنبه با افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و ضعیف باران در برخی از مناطق استان به‌ویژه در دامنه ارتفاعات و نواحی شمال و شمال‌غرب استان رخ دهد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به تغییر شرایط جوی در روز دوشنبه، گفت: در روز دوشنبه انتظار افزایش سرعت باد را داریم که می‌تواند منجر به ایجاد غبار رقیق در آسمان استان در برخی ساعات شود و در برخی از مناطق استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: از روز دوشنبه تا پایان هفته جاری آسمان استان غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود و براساس پیش‌بینی‌ها در نیمه دوم هفته جاری دمای بیشینه هوا بین ۲ تا ۳ درجه کاهش خواهد یافت.

باقری شکیب با بیان اینکه در شبانه‌روز گذشته ایستگاه‌های اسدآباد، بهار، کبودراهنگ و قهاوند با دمای ۳۵ درجه گرم‌ترین مناطق استان بودند، افزود: خنک‌ترین ایستگاه استان در صبح امروز ایستگاه بهار با دمای ۱۱ درجه گزارش شده و کمینه و بیشینه دمای ثبت شده در ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۱۳ و ۳۴ درجه بوده است.