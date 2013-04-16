وضعیت سونامی در منطقه زلزله زده/ یک کشته و پنج زخمی تلفات زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه که ساعت 15:14 در عمق 95 کیلومتری زمین به وقوع پیوست تقریبا اکثر نقاط جنوب شرق کشور را نیز تکان داد. مرکز این زمین لرزه در 86 کیلومتری جنوب شرق شهر خاش و 65 کیلومتری سراوان و 25 کیلومتری گشت اعلام شده است.

گفتنی است شهرستان سراوان در 300 کیلومتری زاهدان و 400 کیلومتری نهبندان و 86 کیلومتری خاش، در مرز بین ایران و پاکستان قرار دارد.

گفتنی است براثر زلزله سراوان، استانهای فارس، کرمان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان نیز لرزیدند.

دکتر مهدی زارع معاون رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:این زمین لرزه پس از 16 سال اتفاق افتاده و تابیش از یک سال ممکن است پس لرزه های به بزرگی 6 ریشتر داشته باشد.

محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از وقوع زمین لرزه 7.5 ریشتری در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان بلافاصله تیمهای ارزیاب و امدادی جمعیت هلال احمر از استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان به محل وقوع زلزله اعزام شدند.

وی افزود: تیمهای ارزیاب همراه سگ های زنده یاب به شهرستان سراوان اعزام شده و تا کنون گزارشی در خصوص خسارات و یا تلفات احتمالی به ما نرسیده است.

نارویی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: هم اکنون گروههای امدادی در حال اعزام به مناطق زلزله زده هستند و ستاد بحران در استانداری در حال شکل گیری است.

مشخصات جغرافیایی زمین لرزه نیز 62.3 درجه طول جغرافیایی و 28.4 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

واکنش رسانه های عربی در پی وقوع زلزله در مرز ایران و پاکستان

العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری آورد ساختمان این شبکه تلویزیونی به دلیل وقوع زلزله 7.8 ریشتر در مرزهای ایران و پاکستان تخلیه شده است. همچنین اسکای نیوز گزارش داد که بسیاری از ساختمان ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز تخلیه شده است.

همچنین اعلام شده است دبی، ابوظبی، دوحه، شرق عربستان سعودی، کویت و هند، زلزله در مرزهای ایران و پاکستان را احساس کرده اند. اسکای نیوز عربی وابسته به امارات هم مدعی شد زلزله، کشورهای خاورمیانه از جمله حاشیه خلیج فارس را تحت تاثیر قرار داده است.

شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی نیز به نقل از مقامات شرکت روسی سازنده نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد که زلزله امروز سیستان و بلوچستان تاثیری بر نیروگاه اتمی بوشهر نداشته است و هیچ زیانی به آن وارد نشده است.

خسارتهای اندک زمین لرزه سراوان

محمد شریف خالقی فرماندار سراوان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهارداشت: زمین لرزه 7.5 ریشتری در سراوان و روستاهای اطراف موجب بروز خسارات اندکی در منطقه شده است و در مرکز زمین لرزه که منطقه گشت نیز بوده است خسارت قابل توجهی گزارش نشده است.

همچنین رسانه ها نیز گزارش دادند در جریان زلزله امروز در منطقه مرزی ایران و پاکستان در منطقه خاران پاکستان، نه نفر کشته شده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان نیز گفت: مرکز زمین لرزه در دشتی خالی از سکنه بوده و به همین جهت تلفاتی نداشته است.

احتمال تغییر در فعالیت آتشفشان تفتان

عبدالله سعیدی کارشناس زمین شناسی نیز در خصوص ارتباط آتش فشان نیمه فعال تفتان با زمین لرزه سراوان اظهارداشت: آتشفشان تفتان در جنوب شرق ایران از جمله آتش فشانهای نیمه فعال کشور محسوب می شود که به صورت عادی هم همیشه دود گوگرد در قالب دود سفید رنگ از آن خارج می شود اما اینکه بگوئیم این آتش فشان موجب بروز زمین لرزه شده باید بررسی شود و در نگاه اول نیز بعید است.

وی تصریح کرد: اما اینکه گفته شود زمین لرزه 7.5 ریشتری سراوان امکان دارد بر روی فعالیت این آتش فشان تاثیر بگذارد دور از انتظار نیست و باید منتظر آینده بود.

آمار تلفات زلزله در سراوان به یک کشته و 5 زخمی رسید

معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: طبق آخرین آمار، وقوع زلزله در سیستان و بلوچستان منجر به کشته شدن یک زن و مجروح شدن 5 نفر از شهروندان سراوانی شد. محمود میری گفت: وقوع زلزله در این شهرستان موجب کشته شدن یک زن بر اثر ریزش کوه در سراوان شد.

گفتنی است هم اکنون وضعیت در سراوان عادی است.