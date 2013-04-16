اعزام تیمهای واکنش سریع به مناطق زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع زلزله 7.7 دهم ریشتری در شهرستان سراوان تمامی تاسیسات مخابراتی و برق مناطق زلزله زده قطع شده است.

راشدی، رئیس مرکز فوریتهای پزشکی سیستان و بلوچستان گفت: تا کنون سه نفر به مراکز درمانی مناطق زلزله زده مراجعه کرده اند که سرپایی مداوا شدند. تیم های پزشکی و پایگاههای این سازمان در آماده باش کامل هستند.همچنین رئیس امداد و نجات هلال احمر با بیان اینکه تیم های واکنش سریع به منطقه زلزله زده سراوان اعزام شده اند اظهار داشت: از مردم می خواهیم که در مناطق زلزله زده تجمع نکرده و راههای برای برای امداد رسانی باز گذارند.

همچنین تیمهای بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان به مناطق زلزله زده اعزام شده اند.

گفتنی است هزار خانه در مناطق مرزی پاکستان آسیب دیده و زمین لرزه در مناطقی از کشور امارات متحده عربی احساس شده است.