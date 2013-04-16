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۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۶:۳۹

اخبار زلزله سراوان؛

اعزام تیمهای واکنش سریع به مناطق زلزله زده

اعزام تیمهای واکنش سریع به مناطق زلزله زده

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از اعزام تیمهای واکنش سریع به مناطق زلزله زده شهرستان سراوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع زلزله 7.7 دهم ریشتری در شهرستان سراوان تمامی تاسیسات مخابراتی و برق مناطق زلزله زده قطع شده است.

راشدی، رئیس مرکز فوریتهای پزشکی سیستان و بلوچستان گفت: تا کنون سه نفر به مراکز درمانی مناطق زلزله زده مراجعه کرده اند که سرپایی مداوا شدند. تیم های پزشکی و پایگاههای این سازمان در آماده باش کامل هستند.همچنین رئیس امداد و نجات هلال احمر با بیان اینکه تیم های واکنش سریع به منطقه زلزله زده سراوان اعزام شده اند اظهار داشت: از مردم می خواهیم که در مناطق زلزله زده تجمع نکرده و راههای برای برای امداد رسانی باز گذارند.

همچنین تیمهای بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان به مناطق زلزله زده اعزام شده اند.

گفتنی است هزار خانه در مناطق مرزی پاکستان آسیب دیده و زمین لرزه در مناطقی از کشور امارات متحده عربی احساس شده است.

 

کد مطلب 2033944

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