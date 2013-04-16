سقوط مرکل هدف واقع بینانه حزب ماست/ سیاستهای صدر اعظم، عامل فرو رفتن عمیق تر در باتلاق بدهی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "پاسایر نویه پرسه، "یوخیم اشتارباتی"، از مبتکران و اعضای حزب تازه تاسیس گزینه ای دیگر برای آلمان (AfD) سقوط آنگلا مرکل را به عنوان هدف واقع بینانه حزبش اعلام کرد و اظهار داشت اگر ما به پارلمان آلمان قدم بگذاریم که البته شانس ما در این باره زیاد است آنگلا مرکل به تاریخ خواهد پیوست.



اشتارباتی که از کارشناسان علوم اقتصادی در آلمان نیز به شمار می رود، همچنین خاطر نشان کرد که به این ترتیب آنگلا مرکل دیگر شخصیت دست نشانده ای نبوده و حزب دموکرات مسیحی در سیاست های خود بازنگری خواهد کرد.



اشتارباتی ، رئیس شورای مشورتی علمی حزب ضد یورو در آلمان بوده و رهبری حزب را در این زمینه مشاوره می دهد. این حزب در اواخر هفته گذشته یک برنامه انتخاباتی را تنظیم کرده است که در آن انحلال مرحله به مرحله و منظم منطقه ارز مشترک اروپایی را خواستار شده است.



این سیاستمدار آلمانی که مدتها از اعضای حزب دموکرات مسیحی آلمان بود درادامه همچنین با رد سیاستهای ضد بحران صدر اعظم آلمان تاکید کرد که این سیاستها ما را به سمت ساحل نجات سوق نمی دهد بلکه قدم به قدم عمیق تر در باتلاق بدهی ها فرو می برد.



وی که در گفتگو با خبرگزاری آلمان سخن می گفت، بازگشت دوباره به ارز سابق را آخرین راه حل دانست و اظهار داشت که یک منطقه یوروی تثبیت شده با معنی تر از شرایط فعلی است. برای این منظور باید ما کشورهای بحران زده این منطقه مانند یونان و اسپانیا را متقاعد کنیم که شانس اقتصادی آنها با یک ارز ملی، بیشتر از باقی ماندن در منطقه یورو است. اگر این مسئله حل شود آلمان می تواند با دیگر کشورهای قدرتمند، یک منطقه ارزی کوچکتر بسازد.



وی همچنین این مسئله را که اقتصاد مبتنی بر صادرات آلمان با در هم شکستن منطقه یورو آسیب می بیند، رد می کند