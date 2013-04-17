واکنش دامپزشکی به واردات گوشت منجمد بدون استخوان گاوميش هندی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مشكوة در خصوص گوشت هاي منجمد گاوميش وارداتي (مصرف صنعتي) از كشور هندوستان اظهار داشت: سازمان دامپزشكي كشور به منظور نظارت بر سلامت گوشتهاي وارداتي از كشورهاي مختلف و از جمله هندوستان نسبت به تدوين الزامات بهداشتي واردات (IHR) اقدام کرده است. بر اين اساس، كليه ضوابط و الزامات بهداشتي لازم به منظور حصول اطمينان از سلامت دام هاي كشتاري، توسط دامپزشكي دولتي كشور هندوستان كليه گاوهاي كشتاري مورد بازرسي پيش و پس از كشتار قرار مي گيرند.

وي تصریح کرد: در اين بين سازمان دامپزشكي كشور در راستاي وظايف قانوني خود نسبت به اعزام دكتران دامپزشک به كشتارگاه هاي مورد تاييد و نظارت بر كليه مراحل توليد در كشور هندوستان اقدام مي نمايد تا نظارت عاليه بر روند توليد گوشت اعمال شود.

مشكوة گفت: علاوه بر اين، كليه محصولات صادراتي پس از انجام آزمايشات لازم در آزمايشگاه هاي كشور هندوستان و در صورت كسب نتايج آزمايشگاهي مناسب اجازه صادرات دريافت مي نمايند كه همراه هر محموله گواهي بهداشتي دامپزشكي دولتي هندوستان تاييد كننده اين امر است.

معاون سازمان دامپزشكي كشور بيان كرد: اين گوشت ها پس از ورود به بندر ورودي توسط كارشناسان دامپزشكي مورد ارزيابي دوباره قرار گرفته و پس از اخذ نمونه هاي لازم نسبت به انجام آزمايشات ميكروبي و انگلي بر روي گوشت هاي وارداتي اقدام مي شود تا در صورت كسب نتايج رضايت بخش نسبت به صدور مجوز ترخيص بهداشتي آن ها اقدام صورت پذيرد.

وی افزود: نحوة اقدامات انجام شده و در دست اقدام به گونه اي است كه سلامت مصرف كنندگان و هموطنان عزيز به عنوان اولين اصل، مد نظر كليه مسئولين و كارشناسان سازمان دامپزشكي است.

پیش از این، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفته بود: "آن فردی که از هندوستان لاشه‌های خراب گوشت را به کشور وارد می‌کند تا با آن سوسیس و کالباس درست کند هیچ جایی در کشور ندارد. آن مامور گمرکی که این کالا را ترخیص کرده است هم همین طور. وزارت بهداشت بر تولید سوسیس و کالباس باید نظارت کند و با افرادی که در این حوزه خلاف می‌کنند بیرحمانه برخورد کند تا ریشه آنها را بخشکاند."