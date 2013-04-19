ایران در اکتشاف نفت در جهان اول شد/ کشف 1.9میلیارد بشکه ذخایر جدید نفت

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز قلاوند در نشستی خبری درباره آخرین فعالیتهای اکتشاف نفت و گاز در ایران، گفت: سال گذشته حدود 1.9 میلیارد بشکه نفت و 388 میلیارد مترمکعب گاز کشف و به حجم ذخایر قابل استحصال کشور افزوده شد.



مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با اعلام اینکه ایران از حیث اکتشافات جدید نفت و گاز به ویژه در سال گذشته میلادی به رتبه اول جهان دست یافته است، تصریح کرد: بر اساس گزارش رسمی اوپک، جایگاه نفتی ایران از چهارم به سوم جهان پس از کشورهای ونزوئلا و عربستان ارتقا یافته است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه با کشف ذخایر جدید نفت و گاز احتمال ارتقا جایگاه ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان وجود دارد، اظهار داشت: برای سالجاری هم کشف حدود 450 میلیون بشکه ذخایر جدید نفت خام و حدود 125 میلیارد مترمکعب ذخایر گاز طبیعی هدف گذاری شده است.



وی با یادآوری اینکه کل بودجه اکتشاف نفت و گاز کشور در سال 92 حدود 550 میلیارد تومان است، بیان کرد: سال گذشته حدود هفت حلقه چاه اکتشافی، 235 کیلومتر لرزه نگاری سه بعدی، 2000 کیلومتر لرزه نگاری دو بعدی و 20 هزار متر عملیات حفاری اکتشافی انجام شده است.



قلاوند با اشاره به ورود یک دکل جدید حفاری دریایی به ناوگان حفاری اکتشافی کشور در سال 92 از افزایش کل دگل های اکتشافی به هفت دستگاه خبر داد و افزود: در سالجاری باید نزدیک به 2000 کیلومتر لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی، 27 هزار متر حفاری اکتشافی و عملیات ژئوفیزیک غیر لرزه ای در 6000 ایستگاه انجام شود.



مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت شانس اکتشاف نفت در ایران را حدود 70 درصد در فعالیت های اکتشافی عنوان کرد و یاداور شد: این در حالی است که در سایر کشورها این شانس بین 30 تا 50 درصد است.



وی با اعلام اینکه سال گذشته شانس اکتشاف نفت و گاز ایران در پروژه های اکتشافی به 90 درصد رسید، تاکید کرد: از برنامه دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه تاکنون به ترتیب 57، 79، 77 و 68 درصد برنامه‌های اکتشافی محقق شده است.