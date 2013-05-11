ایران 50 سال نفت و 80 سال گاز دارد/ آخرین وضعیت مذاکرات ایران-ویتنام

هرمز قلاوند در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت عمر ذخایر نفت و گاز طبیعی ایران، گفت: با گذشت 103 سال از نخستین اکتشاف نفت در مسجدسلیمان، هم اکنون میادین نفت ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند.



مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با اعلام اینکه هم اکنون 80 درصد مخازن نفتی کشور در مناطق نفتخیز جنوب قرار دارند که بخش عمده یا از این میادین در نیمه دوم عمر خود هستند، تصریح کرد: با این وجود، در دو دهه گذشته اکتشافات بزرگ نفت و گاز طبیعی در ایران انجام شده است.



این مقام مسئول با اشاره به کشف میادین بزرگ و جدید نفت و گاز در طول دو دهه گذشته تاکنون همچون میادین نفت آزادگان جنوبی، یادآوران، کیش و آذر اظهار داشت: بر این اساس نتایج آخرین مطالعات نشان می‌دهد که ایران بدون اکتشافات جدید تا 50 سال اینده ذخایر نفت خام و 80 سال اینده ذخایر گاز طبیعی در اختیار دارد.



به گزارش مهر، مطابق با اخرین گزارش رسمی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت حجم ذخایرقابل برداشت نفت 157 میلیارد بشکه و ذخایر گاز طبیعی 33.7 تریلیون مترمکعب اعلام شده است.



آخرین وضعیت مذاکرات ایران – ویتنام



قلاوند در ادامه در خصوص آخرین وضعیت فعالیت اکتشافی در بلوک دانان و فعالیت شرکت " پتروویتنام" ویتنام، توضیح داد: در حال حاضر مطالعات اکتشافی این بلوک قطعی و نهایی شده است.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه مذاکره با این شرکت آسیایی برای باز پرداخت هزینه‌های اکتشافی در بلوک دانان در حال انجام است، تبیین کرد: با توجه به محدودیت‌های پرداخت ارز این امکان وجود دارد که معادل آن میعانات گازی به این شرکت آسیایی تحویل داده شود.



به گزارش مهر، قرارداد اکتشاف و توسعه بلوک دانان اسفند ماه ١٣٨٦ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آسیایی "پترو ویتنام" به منظور توسعه فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای، شناسایی و ارزیابی سریع‌تر منابع هیدروکربوری در این بلوک و جلب مشارکت و همکاری شرکت‌های معتبر نفتی جهان در بخش‌های بالادستی و پس از انجام مناقصه‌های بین‌المللی منعقد شد.



بر این اساس، پیمانکار این طرح متعهد شد ٥٤٠ کیلومتر از اطلاعات لرزه نگاری دو بعدی را مطالعه و سه حلقه چاه اکتشافی حفر کند و در صورت شواهد مثبت از وجود منابع هیدروکربوری در این بلوک، عملیات تکمیلی لرزه‌نگاری سه بعدی و حفر یک حلقه چاه اکتشافی دیگر نیز پیش بینی شده است.



هزینه عملیات اکتشاف و مطالعه تکمیلی شامل مطالعات ژئوفیزیکی و حفاری چاه‌های اکتشافی در این بلوک، بیش از ١١٥ میلیون دلار، مدت اجرای این پروژه چهار سال است و در صورت نیاز، این زمان یک سال دیگر تمدید خواهد شد. بلوک دانان در غرب کشور و در قسمت جنوبی دهلران واقع شده است.