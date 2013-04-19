سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بسترساز ناکامی دشمنان در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین انصاری در خطبه های این هفته نماز جمعه تالش افزود: دشمنان قسم خورده اسلام و نظام با توسل به انواع حربه های سخت افزاری و نرم افزاری سعی در دلسرد کردن مردم از آینده نظام و انقلاب و کاهش مشارکت آنان در انتخابات دارند.

وی اظهارداشت: ملت ولایت مدار ایران اسلامی با حضور در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا جواب دندان شکنی به آنان خواهند داد.

خطیب جمعه شهرستان تالش گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا خلق حماسه سیاسی است.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری افزود: وحدت نخستین رمز خلق حماسه سیاسی است چراکه این حماسه جزء در سایه ایمان، اعتقاد و باهم بودن شکل نخواهد گرفت.

انصاری شعار سال جدید را نقشه راه ملت ایران قلمداد کرد و اظهارداشت: این نقشه راه در مرحله نخست برای خنثی سازی فتنه های دشمن و در مرحله دوم نشان دادن راه سربلندی ملت ایران تعیین شده است.

وی در ادامه به روز تکریم مادران و همسران شهدا اشاره کرد و گفت: راه شهیدان و حفظ فرهنگ حسینی همواره از خواسته ‌های شهدای انقلاب اسلامی بوده است.

امام جمعه تالش با بیان اینکه همه باید برای سرافرازی بیشتر جمهوری اسلامی تلاش و در این وادی گام بردارند بر لزوم حفظ روحیه ایثارگری برای تداوم راه انقلاب اسلامی و رسیدن به اهداف والای این نهضت الهی تاکید کرد.

وی با اعلام اینکه آسایش و امنیت امروز کشور مرهون خون شهدا است، عنوان کرد: بازدید از خانواده شهدا علاوه بر ادای دین گام بسیار موثری برای شناخت از مسئولیتی که بر عهده آنان واگذار شده است تا بتوانند با مدیریت صحیح خود پاسدار شایسته‌ای برای حفظ ارزش‌های دینی و انسانی باشند.

انصاری همچنین به اهمیت رعایت تقوای الهی اشاره کرد و بیان داشت: در دستگاه الهی دو عنصر ارزشمند ازقبیل اخلاص و تقوا معیار قبولی اعمال قرار می گیرد.

وی یادآورشد: این دو اكسیر گرانبها با هر عملی همراه شوند آن را به درجه قبول می رسانند و فقدان هر یك از این دو نیز عمل را از درجه اعتبار ساقط می كند گرچه از كمیت قابل توجهی نیز برخوردار باشد.