به گزارش خبرنگار مهر، اسفندماه سال گذشته بود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی با خبرنگار مهر، تغییر ریاست موسسه فرهنگی اکو را تائید کرده بود.

سیدمحمد حسینی بدون نام بردن از رئیس جدید موسسه فرهنگی اکو، خارجی (پاکستانی) بودن او را تائید کرده بود و این یعنی پایان مسئولیت ایرانی‌ها در این موسسه پس از 20 سال.

تغییر دبیر موسسه فرهنگی اکو و واگذاری آن به کشوری غیر از ایران در حالی اتفاق می‌افتد که از ابتدای شکل‌گیری این موسسه و حتی زمانی که نام آن از «آر. سی. دی» به «موسسه فرهنگی اکو» تغییر نیافته بود، تاکنون همه دبیران آن ایرانی بوده‌اند که در این فهرست اسامی آنها آمده است:

دکتر سلیم نیساری (R.C.D)

مهندس هوشنگی 1373 تا 1376

دکتر علی‌اکبر پرورش 1376 تا 1379

دکتر محمود بروجردی 1379 تا 1382

محمدعلی شعاعی از سال 1382 تا 1384

دکتر مهدی سنایی از سال 1384 تا 1385

دکتر محمد رجبی از سال 1385 تا 1388

دکتر حجت‌الله ایوبی از سال 1388 تاکنون.

حال پس از حدود یک ماه و نیم از رسانه‌ای شدن این موضوع، خبر می‌رسد که رئیس جدید مؤسسه فرهنگی اکو به تهران رسیده است؛ افتخار حسین عارف.

افتخار حسین عارف از چهره‌های سرشناس فرهنگی پاکستان است. وی چند کتاب شعر به چاپ رسانده و پژوهش‌های فراوانی هم در زمینه ادبیات انجام داده است. افتخار حسین عارف که استاد زبان‌های اردو و هندی است، تاکنون عهده‌دار سمت‌های مهمی در پاکستان بوده است از جمله؛ رئیس کابینه زبان ملی پاکستان، رییس آکادمی پاکستان، مدیرعامل کتاب ملی، سردبیر فصلنامه «ادبیات».

وی پیش از ریاست موسسه فرهنگی اکو، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی پاکستان بوده است.

موسسه فرهنگی اکو (ECI) در خردادماه سال 1345 شمسی (ژوئن 1966) و متعاقب پیمان آر. سی. دی با عضویت سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شد و کار خود را با عضویت سه کشور مذکور تا سال 1362 (1983 میلادی) ادامه داد. بعد از تغییر نام پیمان آر. سی. دی به سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، مؤسسه فرهنگی این سازمان نیز به مؤسسه فرهنگی اکو تغییر نام یافت.

منشور مؤسسه فرهنگی اکو در پنجمین اجلاس شورای وزیران در عشق آباد ترکمنستان (بهمن ماه 1373) به تصویب رسید و در نهایت در سال ۱۳۷۴ شمسی توسط چهار کشور افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان، این مؤسسه فعالیت خودرا آغاز کرد.

بعد از سال 1991 و تحولات ژرف در ساختار جغرافیای سیاسی منطقه، هفت کشور دیگر در آسیای میانه و قفقاز به سازمان اکو پیوستند. در حال حاضر اعضای اصلی و ناظر عضو اکو عبارتند از 10 کشور جمهوری آذربایجان، جمهوری ازبکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکمنستان، جمهوری ترکیه، جمهوری قرقیزستان و جمهوری قزاقستان.

این مؤسسه با داشتن بودجه‌ای جداگانه، اساسنامه خاص خود را دارد و بودجه آن را چهار کشور افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان به‌طور سالانه پرداخت می‌کنند. طبق توافق‌های انجام شده، به زودی کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکیه نیز به جمع تصویب‌کنندگان اساسنامه مؤسسه خواهند پیوست. مقر دائمی سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (ECO) و دفتر مرکزی مؤسسه فرهنگی اکو (ECI) طبق اساسنامه این سازمان در تهران واقع شده است.

مؤسسه یک شعبه (یا واحد هماهنگی) در هر یک از کشورهای عضو خواهد داشت که بر اساس مقررات حاکم آن کشورها تأسیس خواهد شد. شعبه‌ها در ارتباط نزدیک با دفتر مرکزی انجام وظیفه و اجرای برنامه‌های مصوب را تسهیل خواهند کرد.

اکنون شعبات این مؤسسه در شهرهای دوشنبه در تاجیکستان، کابل در افغانستان و همچنین شیراز و اصفهان در ایران نیز دایر است. قرار است شعبه دیگر آن نیز به زودی در پاکستان گشایش یابد.

مؤسسه فرهنگی اکو نهاد فرهنگی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) است. وظیفه این بنیاد گسترش همکاری و تبادل‌های فرهنگی میان کشورهای عضو اکو است.