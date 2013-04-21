قصد داشتم کاندیدای ریاست جمهوری شوم/ تعبیر همسر آیت الله درباره تعداد نامزدها

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل کاندیداتوریش در انتخابات شورای شهر تهران اظهارکرد: آنچه مهم بود و باعث شد به سمت انتخابات شوراها بروم دلایلی همچون انصراف از کاندیداتوری از انتخابات ریاست جمهوری و اصرار برخی کارشناسان و همکاران بود چراکه بنده ابتدا قصد داشتم در باره انتخابات ریاست جمهوری تصمیم گیری کنم اما با توجه به افزایش تعداد کاندیداها و گذشتن آن از حد معقول که به سمت 40 – 50 رفته است و به قول حاج خانم؛ مادربنده؛ "هزار کاندیدا" شده است تصمیم گرفتم در حوزه انتخابات ریاست جمهوری فعالیتی نداشته باشم.

وی یادآور شد: پس از انصراف برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از طرف کارشناسان و غیر سیاسیون کشور مخصوصا حمل و نقلی ها فشارهای زیادی بود که با توجه به تجربه بنده در مترو و شهر تهران و اینکه 20 سال از فعالیت های تخصصی و عمرانی من مربوط به حوزه حمل و نقل عمومی تهران است در انتخابات شوراها کاندیدا شوم.

هاشمی ادامه داد: در این بین برخی سیاسیون، اعضای شورای شهر و همکاران بنده در شهرداری نیز اصرار بر کاندیداتوری من داشتند تا از تخصصم در حوزه شوراها استفاده شود؛ لذا با توجه به اینکه دید سیاسی نسبت به شورای شهر نداشتم و اینکه امکان خدمت رسانی در آنجا به مردم وجود دارد تصمیم به ثبت نام گرفتم.

وی در پاسخ به این سئوال که بر اساس آنچه پیشتر در خبرها آمده بود، شما سرلیست احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر معرفی شده اید، در این زمینه با شما صحبتی شده است یا خیر؟ گفت: همانطور که اشاره کردم، نگاهم به شورای شهر سیاسی نیست، اما همفکران بنده در بعد اصلاح طلبی و دیگر تفکرات سیاسی از بنده دعوت هایی داشته اند. سعی می کنم که با همه آقایانی که امکان همکاری بنده با آنان وجود دارد، کار کنم.

فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: این که سرلیست چه گروهی خواهم بود را خبر ندارم، امیدوارم برادران و خواهرانی که به شورای شهر می آیند فارغ از موضوعات سیاسی به فکر خدمت باشند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره مبنی بر این که فکر می کنید با توجه به این که فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی هستید، این موضوع تاثیر مثبتی بر رای شما در انتخابات شورای شهر می گذارد یا منفی؟ گفت: امیدوارم مثبت باشد، اما بنده به انتخابات شورای شهر نگاه پدری و فرزندی ندارم.

هاشمی خاطر نشان کرد: امیدوارم با توجه به سابقه ای که آیت الله هاشمی، "پدر بنده" قبل از پیروزی انقلاب، در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی، روند قانونگزاری در کشور، جنگ تحمیلی و در حوزه های اجرایی و ریاست جمهوری داشته است و از این طریق خدماتی را ارائه کرده اند، این رابطه پدری و فرزندی کمک کند که من هم بتوانم این رویه خدمتی که ایشان شروع کرده اند را ادامه بدهم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا برای کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر با آیت الله هاشمی رفسنجانی مشورت کرده اید یا خیر؟ افزود: بله با حاج آقا مشورت کردم و ایشان هم با کاندیداتوری بنده در انتخابات شورای شهر موافق بودند.

فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به توصیه پدرش به وی درباره کاندیداتوری، گفت: توصیه حاج آقا به من این بود که نباید به شوراها نگاه سیاسی وجود داشته باشد و تمام تمرکز در این حوزه به مسائل خدمات، رفاه مردم و ارتقاء جایگاه شوراها در کشور گذاشته شود.