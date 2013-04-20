به گزارش خبرنگار مهر، خلیف کوی موسی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از آرامگاه حافظ در جمع خبرنگاران گفت: دومین بار است که به شیراز آمده ام و جای خوشحالی است که می توانم در مراسم یادبود شاعر بزرگ ایران و جهان حضور داشته باشم.

وی یادآور شد: شیراز مرکز فرهنگی ایران و بسیار جای مناسبی برای زندگی کردن است.

کوی موسی ادامه داد: شیراز دارای ناشناخته های فراوانی است که خوشبختانه طی چنین سفرهایی می توانیم با این ناشناخته ها آشنا شویم.

سفیر سومالی در ایران با اشاره به اینکه رابطه مردم ایران با مردم کشور سومالی به 1500 سال پیش بر می گردد، یادآور شد: در گذشته های دور مردمی از شیراز به کشور سومالی سفر کرده اند به همین دلیل رابطه خوبی میان مردم ایران و شیراز با مردم کشور سومالی وجود دارد.

وی ادامه داد: مهمترین بحثی که در ارتباط با رابطه مردم سومالی با مردم ایران وجود دارد بخش فرهنگی است. چرا که مردم ایران از فرهنگ بسیار بالایی برخوردار هستند و داشتن همین فرهنگ می تواند باعث توسعه روابط مختلف باشد.

شیراز مرکز فرهنگی ایران است

سفیر کره جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که برای اولین بار است که به شیراز می آیم اما این مطلب را به خوبی می دانم شیراز مرکز فرهنگی ایران است.

وی ادامه داد: سعدی از شاعران برجسته جهان و ایران است که مردم کشور ما آشنایی مناسبی با شاعران ایرانی دارند.

سفیر کره جنوبی افزود: یادواره سعدی از جمله برنامه هایی است که در ایران برگزار می شود و کشورهای بزرگ جهان در آن شرکت می کنند.