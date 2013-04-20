به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل موسوی با بیان اینکه آموزش دست اندرکاران انتخابات از مهر ماه سال گذشته آغازشده، گفت: 350نفر از اعضای هیئت‌های اجرایی آموزش‌های لازم را فراگرفته اند و 10 و 11 اردیبهشت نیز آموزش این هیئت‌ها در خصوص انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات استان بوشهر تصریح کرد: از 612 روستا و آبادی استان بوشهر 381روستا شرائط برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی را دارند که تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در این روستاها اندیشیده شده است.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان، استفاده از ظرفیت تبلیغی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان را در راستای تحقق حماسه سیاسی در روز 24 خرداد سال جاری مورد تاکید قرار داد و گفت: تلاش بر این است که از تمام ظرفیت‌ها در زمینه اطلاع‌رسانی، تبیین ابعاد حماسه سیاسی و جلب مشارکت پرشور مردم در انتخابات، بهره گرفته شود.

علی موذنی ادامه داد: با تلاشهای انجام شده پیش بینی می شود انتخاباتی پرشور و حماسی برگزار شود و مردم باردیگروفاداری خود را به نظام و انقلاب اسلامی نشان دهند.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، روز جمعه 24 خرداد به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.