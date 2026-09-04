بازداشت ۶ نفر در پرونده تخلفات شهرداری پرند

به گزارش خبرنگار مهر، چهار پیمانکار و دو کارمند اداری شهرداری پرند به اتهام تخلفات اداری و مالی خبر داده است؛ پرونده‌ای که بررسی ابعاد آن همچنان ادامه دارد.

بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار مهر، این بازداشت‌ها در چارچوب رسیدگی به یک زنجیره تخلفات مالی انجام شده و تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط با پرونده در جریان است؛ بنابراین احتمال بازداشت‌های جدید نیز منتفی نیست.

این اتفاق در حالی رخ داده که محمد یوسف‌وند، دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم، همین هفته در جلسه شورای اداری شهرستان نسبت به تخلفات مالی و فساد اداری هشدار داده و بر برخورد بدون اغماض با متخلفان تأکید کرده بود.