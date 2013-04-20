زیبا شهر اصفهان هم لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد ساعت 17:14 بعداز ظهر امروز زلزله 2.1 ریشتری در عمق 12 کیلومتری زمین در زیبا شهر اصفهان به وقوع پیوست.

به گزارش مهر این زلزله در عرض 32.38 و طول 51.71 نفشه جغرافیایی به وقوع پیوسته است.

بامداد امروز در حوالی ساعت یک بامداد وقوع زلزله 4.1 ریشتری در عمق 8 کیلومتری زمین در منطقه حبیب آباد سبب شد تا بسیاری از شهروندان اصفهانی شب را در خیابانها سپری نمایند.

همچنین ظهر امروز نیز در حوالی ساعت 13:49 دقیقه بامداد زلزله 2.1 ریشتری دیگری در منطقه حبیب آباد در عمق 14 کیلومتری زمین به وقوع پیوست.