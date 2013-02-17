علی اسماعیلی رئیس كارگروه فرهنگی جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حكمی، علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و رئیس كارگروه فرهنگی جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس منصوب كرد.

در بخشی از این حكم آمده است: «آرام نیلگون خلیج فارس كه آغوش مهربان خویش را به روی مردمان پاك نهاد در این سرزمین نورانی گشوده است، خاستگاه پرخروش دلیر مردان و گردان ایران بوده است كه با ایستادن در برابر دست‌ یازه‌های بیگانگان به بهای خون خویش، این پاره عزیز‌تر از جان را پاس داشته و به امرو زیان سپرده‌اند».

در بخشی دیگری از این حكم آمده است: «با نظر داشت به اهمیت این قلب تپنده ایران و نقش تعیین كننده آن در همه وجوه حیات اعتقادی و ملی این سرزمین، به موجب این حكم به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و رئیس كارگروه فرهنگی جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس، منصوب می‌شوید».

