«پنج انگشت» رحماندوست راوی یک کتاب صوتی شد

مصطفی رحماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار یک کتاب صوتی بر مبنای یکی از آثار خود خبر داد و گفت: در سالهای قبل انتشارات پیدایش یک مجموعه چهار جلدی از من را موضوع بازی با انگشتها برای گروه سنی کودک به چاپ رساند که به تازگی یکی از کتابهای این مجموعه با نام «پنج انگشت بودند که..» توسط موسسه نوین کتاب گویا به صورت کتاب صوتی منتشر شده است.
وی ادامه داد: در این کتاب صوتی که در قالب 2 لوح فشرده منتشر شده است، ابتدا 20 ترانه موجود در متن کتاب با صدای من بازخوانی شده است و در ادامه این ترانهها با موسیقی و ملودی ساخته شده توسط مهدی زارع و با صدای کودکان اجرا شده است.
به گفته رحماندوست یکی از نکات قابل توجه در این کتاب صوتی، ساخت موسیقی آن بر مبنای گوشههای دستگاههای موسیقی ایرانی است که کارکرد این کتاب را بیش از بازخوانی متن ترانهها کرده است.
این شاعر و نویسنده کودک و نوجوان همچنین از پایان تالیف مجموعه تازهای از ترانههای خود برای کودکان خبر داد و گفت: این مجموعه که برای مخاطبان گروه سنی خردسال تهیه شده است شامل ترانههایی است که همگی آنها در متن خود یک معما دارند و با خوانش آنها کودکان به آشنایی و حل این معماها میپردازند.
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