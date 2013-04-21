بابانظر و شرح اسم در نیمه دوم فروردین پرفروش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست عناوین کتاب‌های پرفروش فروشگاه مرکزی شهر کتاب در نیمه دوم فروردین ماه امسال منتشر شده است که در میان این فهرست می‌توان عناوینی چون «بابانظر» و «شرح اسم»، «پایی که جا ماند»، «ديوان حضرت علی»، «به ژنوم خوش آمدید»، «حكايت‌های فلسفی»، «جهان هولوگرافيك»،«سلوك معنوی ابن‌عربی» و «حمام قورباغه كوچولو» را مشاهده کرد.

«ايران بين دو انقلاب (از مشروطه تا انقلاب اسلامی)»، «تاريخ بيهقی»، «قانون اساسی مشروطه‌ ايران و اصول دموكراسی»، «آثار زرين و سيمين ايران زمين به روايت موزه ملی ايران» و «اسطوره‌های يونان و روم (مجموعه تاريخ جهان)» کتاب‌هایی هستند که در قفسه تاریخ بیشترین فروش را در این مدت داشته‌اند. در حوزه کتاب‌های داستانی هم عناوین «پرنده من»، «عشق روی پياده‌رو»، «كمی ديرتر»، «مامان و معنی زندگی» و «با دمپايی‌‌های لنگه به لنگه» پرفروش بوده‌اند.

«فيه‌مافيه (مقالات مولانا)»، «كشتی پهلو گرفته»، «مولانا جان و جهان (گزين‌گويه‌هايی از فيه‌مافيه)»، «قرآن كريم با تفسير» و «سلوك معنوی ابن‌عربی» کتاب‌هایی هستند که در زمینه عرفان به بیشترین فروش دست پیدا کرده‌اند. در بخش روانشناسی هم از کتاب‌های «نيروی حال»، «بازی‌‌ها»، «خلاصه 50 كتاب در زمينه خودياری»، «چگونه با كودكم رفتار كنم» و «مادر و دختر» استقبال بیشتری نسبت به دیگر عناوین به عمل آمده است.



«ديوان حضرت علی»، «پيامبری از كنار خانه ما رد شد»، «هشت كتاب»، «آدم‌ها روی پل» و «مواظب باش مورچه‌ها می‌‌آيند» در حوزه شعر پرفروش بوده و در زمینه فلسفه هم کتاب‌هایی چون «50ايده‌ فلسفه كه بايد بدانيد»، «سرگذشت فلسفه»، «اين است انسان (چگونه آن مي‌شويم كه هستيم)»، «مردان انديشه» و «هنر سير و سفر» در صدر جدول پرفروش‌ها قرار گرفته‌اند.

کتاب‌هایی هم که در زمینه علوم بیشترین فروش را داشته‌اند، عبارت‌اند از: «به ژنوم خوش آمدید»، «تاريخچه زمان»، «جهان هولوگرافيك»، «طرح بزرگ» و «كوانتوم (حكايت تولد و حياتی شگفت)».

«پایی که جا ماند»، «نورالدین پسر ایران»، «دسته یک»، «بابانظر» و «شرح اسم» هم کتاب‌هایی هستند که در نیمه دوم فروردین در قفسه کتاب‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرفروش شده‌اند.

در میان پرفروش‌های کتاب‌های هنر می‌توان کتاب‌های «خانه برنارد آلبا»، «دايره‌المعارف هنر»، «راهنمای فيلمنامه‌نويس»، «نمايش چيست» و «رنگ در عكاسی» را دید. کتاب‌های پرفروش کودک این فروشگاه نیز در این مدت عبارت‌اند از: «حمام قورباغه كوچولو»، «چارلی جوجه‌هه به مهد كودك می‌رود»، «لالالالا گل شب بو(12 لالايی بهاره)»، «كتاب احساس‌های خوب» و «بنی و پستانك»



در حوزه کتاب‌های نوجوان هم عناوین پرفروش عبارت‌اند از: «رفتار مناسب (آنچه دختران باهوش بايد بدانند)»، «حكايت‌های فلسفی»، «در جستجوي قطعه گمشده»، «قتل در قطار سريع‌السير شرق» و «رومی‌‌های بی‌‌رحم (تاريخ ترسناك 8)».