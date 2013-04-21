آیت الله رضوانی در امر قانونگذاری فعال و پرتحرک بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با اشاره به درگذشت آیت الله رضوانی یکی از فقهای شورای نگهبان و تسلیت درگذشت وی اظهار داشت: ایشان از فقهای قدیمی بودند که در طول انقلاب امام (ره) را همراهی می کردند.

وی با بیان اینکه آیت الله رضوانی از فقهای پرکار شورای نگهبان بودند گفت: نمایندگان از حضور آیت الله رضوانی در کمیسیون های تخصصی مجلس خاطرات زیادی دارند. ایشان نظر فقهی قوی درباره طرح ها و لوایح ارایه می کردند و از فقهای فعال و پرتحرک در امر قانون گذاری بودند. رحلت ایشان ضایعه ای بود که این ضایعه را به مردم، رهبر، شورای نگهبان و حوزه های علمیه قم و خانواده ایشان تسلیت می گوییم.

لاریجانی یادآور شد: مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز رحلت آیت الله رضوانی را تسلیت گفتند.