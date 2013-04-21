به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی‌ فرد صبح امروز در حاشیه مراسم تشییع آیت الله رضوانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این عالم بزرگوار همواره در کنار امام راحل (ره) به نشر اندیشه ها و نظرات سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامی می پرداخت.

وی با بیان این که آیت الله رضوانی نقش و حضور پررنگی در مجامع علمی، درس و بحث جلسات استفتاء و نماز امام خمینی(ره) داشت، افزود: ایشان معتقد به امام(ره) و نظریه ولایت فقیه بود و در این راه همواره ثابت قدم ایستاد. این عالم برجسته بعد از ارتحال امام (ره) با همان نگاه به عنوان یاور رهبر انقلاب ایفای نقش کرد.

نایب رئیس مجلس با اشاره به عضویت آیت الله رضوانی در شورای نگهبان گفت: ایشان از آغازین روزهای شکل گیری شورای نگهبان با نظر امام(ره) به عضویت شورای نگهبان درآمد و در ادامه با نظر رهبر معظم انقلاب تا آخرین دقایق عمرش به عنوان یکی از افراد شاخص در بین فقهای شورای نگهبان حضور داشت.