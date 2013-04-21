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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۵۵

سفره خانه های سنتی به اتحادیه قهوه داران کشور پیوستند

سفره خانه های سنتی به اتحادیه قهوه داران کشور پیوستند

براساس بخش نامه سازمان میراث فرهنگی از روز یکم اسفند ماه 91 تمامی سفره خانه های سنتی به اتحادیه قهوه داران کشور ملحق شدند. به این ترتیب از اين پس تمامی سفره خانه های کشور ملزم به کسب مجوز از این اتحاديه شدند.

عباس علایی چهره برق، رئیس اتحادیه صنف قهوه داران و سفره خانه های سنتی ایران به خبرنگار مهر گفت: بحث الحاق سفره خانه های سنتی به اتحادیه قهوه خانه داران از مدتها پیش در حال انجام بود که سرانجام اواخر سال گذشته بخش نامه آن توسط سازمان میراث فرهنگی ابلاغ شد.

وی ادامه داد: از آنجا که سفره خانه ها جزو تشکل صنفی محسوب می شود، براساس ماده 91 قانون نظام صنفی  کشور مصوب سال 82 و ماده آئين نامه ايجاد،اصلاح، تکميل و درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 13/12/1368 هيات محترم وزيران و اصلاحات بعدی همچنین نامه های متعددی که به سازمان میراث فرهنگی برای اجرای این قانون داده شد، بلاخره موضوع الحاق سفره خانه های سنتی به اتحادیه، مورد تایید این سازمان قرار گرفت چون تا کنون سازمان تنها مجوز بهره برداری می داد نه مجوز کسب.

عباس علایی چهره برق گفت: اجرای این قانون ضمن اجرای وحدت رويه در مديريت اينگونه تاسيسات گردشگری، موجب ارتقا و افزايش سطح کيفيت ارائه خدمات نیز می شود.

وی افزود: از گذشته های دور زمانی که مردم در جاده ابریشم تردد می کردند، سفره خانه برای استراحت کردن و غذا خوردن همیشه در کنار کاروانسراها و قهوه خانه ها وجود داشته است.

کد مطلب 2036922

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