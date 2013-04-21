سفره خانه های سنتی به اتحادیه قهوه داران کشور پیوستند

عباس علایی چهره برق، رئیس اتحادیه صنف قهوه داران و سفره خانه های سنتی ایران به خبرنگار مهر گفت: بحث الحاق سفره خانه های سنتی به اتحادیه قهوه خانه داران از مدتها پیش در حال انجام بود که سرانجام اواخر سال گذشته بخش نامه آن توسط سازمان میراث فرهنگی ابلاغ شد.

وی ادامه داد: از آنجا که سفره خانه ها جزو تشکل صنفی محسوب می شود، براساس ماده 91 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 82 و ماده آئين نامه ايجاد،اصلاح، تکميل و درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 13/12/1368 هيات محترم وزيران و اصلاحات بعدی همچنین نامه های متعددی که به سازمان میراث فرهنگی برای اجرای این قانون داده شد، بلاخره موضوع الحاق سفره خانه های سنتی به اتحادیه، مورد تایید این سازمان قرار گرفت چون تا کنون سازمان تنها مجوز بهره برداری می داد نه مجوز کسب.

عباس علایی چهره برق گفت: اجرای این قانون ضمن اجرای وحدت رويه در مديريت اينگونه تاسيسات گردشگری، موجب ارتقا و افزايش سطح کيفيت ارائه خدمات نیز می شود.

وی افزود: از گذشته های دور زمانی که مردم در جاده ابریشم تردد می کردند، سفره خانه برای استراحت کردن و غذا خوردن همیشه در کنار کاروانسراها و قهوه خانه ها وجود داشته است.