جزئیات لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان پس از تصویب کلیات لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تاسیسات و امکان ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان به سراغ جزئیات این لایحه رفتند و پس از بحث و بررسی جزئیات آن را نیز تصویب کردند.

جزئیات این لایحه بدون هیچ تغییری با 131 رای موافق، 15 رای مخالف، 16 رای ممتنع از 215 رای به تصویب نمایندگان رسید.

در ماده واحده این لایحه آمده است: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجرای کلیه احکام قطعی خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تاسیسات و امکان ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان که در اراضی متعلق به غیر احداث شده است برای مدت 2 سال متوقف می شود، وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف مدت مذکور با مالکین اراضی یاد شده به هر نحو ممکن از قبیل خرید اراضی، واگذاری زمین یا ملک معوق، صدور مجوز و اگذاری سهام توافق نماید.

در تبصره یک این ماده واحده آمده است در صورت عدم وصول توافق، بهای زمین بر اساس مقررات به مواد 4 و 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/17 شورای عالی انقلاب تعیین، پرداخت و سند آن به نام دولت به نمایندگی وزارت مربوطه تنظیم می شود. در هر حال پرداخت بهای زمین به مالک نباید بیش از 6 ماه پس از اتمام مهلت مقرر در متن ماده تجاوز نماید. در غیر این صورت مفاد حکم از سوی این مراجع قضایی اجرا می شود.

همچنین در تبصره 2 این ماده واحده آمده است: دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را به گونه ای در لوایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی نماید که تا پایان مدت یاد شده اجرای این قانون تحقق یابد.