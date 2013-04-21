به گزارش خبرنگار مهر، جامعه مدرسین حوزه، شورای عالی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و شورای نگهبان در اطلاعیه مشترکی با تسلیت ارتحال عالم وارسته آیت‌الله حاج شیخ غلامرضا رضوانی(ره)، عضو فقید فقهای شورای نگهبان، از فضلاء، اساتید، طلاب و عموم ارادتمندان روحانیت دعوت کردند تا به منظور ارج نهادن به تلاش‌های عالمان دینی، در مراسم تشییع پیکر پاک این عالم فقید، که ساعت 17 روز یکشنبه یکم اردیبهشت‌ماه، از مسجد امام حسن عسکری(ع) به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود، شرکت کنند.

نهادهای حوزوی همچنین اعلام کردند: مراسم بزرگداشت آیت الله رضوانی، امشب پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.



