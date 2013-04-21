ابراهیم علیدخت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیم ملی تنیش روی میز ایران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: وقتی از مسابقات کاپ آسیا برگشتیم، در همان فرودگاه به بازیکنان برنامه تمرینی دادم تا بیکار نباشند و طبق برنامه هماهنگ شده تمرینات‌شان را دنبال کنند. الان هم بازیکنان در بابلسر در حال تمرین هستند اما من به خاطر رسیدگی به یکسری از کارها در تهران هستم.

وی با تاکید بر اینکه اردوی اصلی و رسمی تیم ملی تنیس روی میز از سه‌شنبه آغاز خواهد شد، ادامه داد: نمی‌خواستم بازیکنان تا زمان آغاز اردوی رسمی آزاد باشند، به همین دلیل به آنها برنامه دادم تا طبق آن تمرین داشته باشند. اینگونه بازیکنان در اختیار خودشان نیستند و موظفند خارج از اردوی رسمی، تمرینات منظم و یکسانی را دنبال کنند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز با اشاره به اینکه نوشاد و نیما عالمیان همراه با حمیدرضا طاهرخانی در تمرینات بابلسر شرکت دارند، تصریح کرد: این سه بازیکن زیر نظر رحمت عالمیان تمرینات‌شان را دنبال می‌کنند. خودم هم سه‌شنبه پس از برگزاری نشست کمیته فنی به اردو می‌پیوندم. مهران احدی هم از روز چهارشنبه تمریناتش را با دیگر ملی‌پوشان آغاز می‌کند.

وی با یادآوری اینکه اردوی این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان پیش‌بینی شده است، یادآور شد: تا 9 اردیبهشت‌ماه بازیکنان در بابلسر تمرینات‌شان را دنبال می‌کنند. یک روز بعد از آن به تهران باز می‌گردیم و آماده سفر به مجارستان و برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی این کشور می‌شویم.

علیدخت با بیان اینکه سفر تیم ملی تنیس روی میز به مجارستان 12 اردیبهشت‌ماه انجام می‌شود، تاکید کرد: تمرینات‌مان در مجارستان به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت و طی این مدت دیدارهای تدارکاتی هم برابر تیم ملی این کشور خواهیم داشت. سپس 20 اردیبهشت‌ماه از مجارستان راهی فرانسه، محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان خواهیم شد.

وی که برای نخستین‌بار هدایت تیم ملی تنیس روی میز را در مسابقات قهرمانی جهان بر عهده خواهد داشت، یادآور شد: سطح این رقابت‌ها کاملا مشخص است اما انتظار و هدف‌مان این است که بازیکنان بتوانند مقابل حریفانی با رنکینگ بالاتر از خودشان به برتری دست یابند. همان طور که در کاپ آسیا به دنبال این هدف بودیم و نوشاد عالمیان به خوبی از عهده آن برآمد و چهارم شد.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بازیکنان این تیم به اهداف پیش‌بینی شده برای مسابقات جهانی دست یابند، خاطرنشان کرد: صعود نوشاد عالمیان به جمع 32 بازیکن برتر یکی از مهمترین اهداف‌مان برای این رقابت‌هاست.

"رئیس فدراسیون تنیس روی میز در گفتگو با مهر از جذب یک مشاور خارجی برای همکاری با شما خبر داد. با این برنامه موافق هستید"؟، وی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: قرار نیست چون من سرمربی تیم ملی هستم، با فرد دیگری همکاری نداشته باشیم.

علیدخت در پایان گفت: اگر مشاور مورد نظر فدراسیون در سطح بالایی باشد و بتواند به تنیس روی میز ایران کمک کند، از این برنامه استقبال می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان طی روزهای 23 تا 30 اردیبهشت‌ماه در پاریس فرانسه برگزار می‌شود.