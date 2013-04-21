تمديد مهلت ثبت نام در انتخابات شوراها تا ساعت 22 امشب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، اطلاعيه شماره 7 ستاد انتخابات كشور درخصوص مهلت ثبت نام داوطلبان شركت در انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، تا ساعت 22 امروز يكشنبه مورخ 1/2/1392 صادر شد .

بنابر اين گزارش متن كامل اطلاعيه شماره 7 ستاد انتخابات كشور بدين شرح است :



بسم الله الرحمن الرحيم



اطلاعيه شماره (7)



به آگاهي عموم ملت شريف ايران اسلامي مي رساند با توجه به استقبال هموطنان، ثبت نام از داوطلبان شركت در انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، تا ساعت 22 امروز يكشنبه مورخ 1/2/1392 ادامه دارد.

همچنين دفاتر پيشخوان دولت صرفاً تا ساعت 14 امروز اقدام به پيش ثبت نام داوطلبان مي نمايند و بعد از اين ساعت داوطلبان محترم بايد شخصاً و با در دست داشتن مدارك لازم مستقيماً به فرمانداريها وبخشداريهاي سراسر كشور مراجعه و اقدام به ثبت نام نمايند.