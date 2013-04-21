به گزارش خبرنگار مهر، عادل پیرمحمدی در نشست خبری امروز انجمن قطعه سازان گفت: بازار خودرو، بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت می شود و چنانچه برخی تصمیمات خللی در روند عرضه و تقاضا به وجود آورد، دلالان وارد بازار شده و سودجویی می کنند. بنابراین نباید با تصمیمات نسنجیده در رابطه با قیمت خودرو، تولید را کاهش داد؛ چراکه با کاهش تولید، تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و باز هم قیمت خودرو به طور طبیعی در بازار افزایش می یابد.

مدیرعامل ساپکو افزود: هم اکنون مشکلات زیادی از جمله عدم گشایش ال سی، تحریم های خارجی و فشار اقتصادی در داخل سبب بروز مشکلات بسیاری برای صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور شده است. این در حالی است که فضای کسب و کار ایران نباید با فضای کسب و کار خودروسازانی همچون چین و کره مقایسه شود.

وی تصریح کرد: علیرغم تمامی مشکلات ایران خودرو تاکنون تعدیل نیرو نداشته است؛ ولی قطعه سازان به دلیل مشکلات نقدینگی و عدم دریافت مطالبات خود، با تعدیل نیرو مواجه شده اند و این موضوع به اشتغال کشور لطمه زده است، این در شرایطی است که اگر قرار باشد در مورد قیمت خودرو، احساسی و غیرمنطقی تصمیم گرفت، حتما باید منتظر وارد آمدن ضربه شدیدی به اشتغال کشور بود.

به گفته پیرمحمدی، کاهش 30 درصدی قیمت خودرو، یک کار غیرکارشناسی و غیرمنطقی است و شورای رقابت باید خودرو را به صورت منطقی قیمتگذاری کند. چراکه صنعت خودروسازی به دنبال افزایش قیمت غیرمنطقی نیست.

وی اظهار داشت: هم اکنون مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان برمبنای ارز آزاد قیمتگذاری می شود و حتی در برخی از مواد اولیه نیز قیمتگذاری از ارز آزاد نیز فراتر رفته است. این در حالی است که صنعت خودروسازي و قطعه سازي کشور خواستار تعيين قيمت خودرو براساس آناليز قيمت مواد اوليه داخلي و خارجي و همچنين مستند و قابل دفاع است.

پیرمحمدی اظهار داشت: سال گذشته کارگروه حمايت از توليد پرداخت 20 هزارميليارد ريال وام به دو خودروسازي بزرگ کشور را تصويب کرد؛ ولی متاسفانه خبری از پرداخت تسهیلات نشد، این در شرایطی است که دو ماه است به بهانه تعيين روش قيمت گذاري خودرو جلوي فروش خودروسازان گرفته شده است و ايران خودرو در مدت مشابه سال گذشته چهار برابر امسال توليد داشته است.

وي در ادامه هرگونه احتکار در صنعت خودروسازي را رد کرد و گفت: مهمترين دليل کاهش توليد و عرضه خودرو در مقطعي از سال قبل عدم تامين 15 قطعه فوق العاده ايمني در خودروهاي توليدي کف کارخانه بوده است.