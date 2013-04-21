قطار پرسرعت شاهرود-تهران راه اندازی شد

مديركل راه آهن شمال شرق بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم راه اندازی قطار پرسرعت دو طبقه شاهرود- دامغان - سمنان به تهران و بالعكس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قطار دو طبقه پر سرعت و لوكس شاهرود- دامغان – سمنان به تهران و بالعكس همه روزه از مبادي شاهرود و تهران، كار جابجايي مسافر را انجام خواهد داد.

محمد صادق برزنوني اظهار داشت: اين قطار با سرعت 140 کیلومتر در ساعت مسافت تهران – شاهرود را طي و مسیر شش ساعته قطارهای عادی را در مدت 4 ساعت و 20 دقيقه طي می کند.

وی افزود: این قطار با پنج سالن 108 نفره و ظرفيت 540 نفر همه روزه راس ساعت 7:45 صبح از تهران و ساعت 14:45 دقيقه از شاهرود حركت خواهد کرد.

مدیرکل راه آهن شمال شرق، مبلمان، امکانات صوتی و تصویری و سیستم گرمایشی و سرمایشی را از مزایای این قطار عنوان کرد و گفت: قیمت بلیت این قطار 11 هزار تومان است.

برزنونی گفت: كاهش ترافيك جاده اي و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و توجه به درخواست هاي مردم هم استاني از جمله اهداف مهم راه اندازي اين قطار است كه وعده آن در زمان بازديد مديرعامل محترم راه آهن جمهوري اسلامي به مسئولان استان سمنان در نوروز 92 داده شده بود.

وی تصریح کرد: طبق شعار راه آهن ارائه خدمات جزء اصلی ترین وظایف ماست و ما افتخار می کنیم که در این راه پذیرای زائرین حضرت رضا (ع) هستیم و امیدواریم بتوانیم این افتخار را حفظ کنیم.

مدیرکل راه آهن شمال شرق در پایان گفت: امیدواریم بخش خصوصی با سرمایه گذاری در راه آهن به ما کمک کند تا خدمات بیشتری را به هم استانی هایمان ارائه کنیم.