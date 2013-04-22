توفیق کابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت چمن ورزشگاه آزادی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ابتدا باید از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تشکر کنم که به نامه ما توجه کردند و عرایض ما را برای پرفشار نبودن مسابقات لیگ در آزادی جدی گرفتند. در صورتی که فاصله برگزاری مسابقات روی چمن ورزشگاه آزادی رعایت شود، عمر آن طولانیتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه چمن آزادی پیر است، تاکید کرد: با این حال رسیدگی مرتب به چمن باعث شده تا نیازی به تغییر آن احساس نشود. برای سرزنده نگه داشتن چمن حدود 27 کیلومتر لوله کشی آن انجام شده و درجه حرارتش در زمستان و تابستان بین 18 تا 20 درجه نگه داشته شده است.
مدیر مجموعه ورزشی آزادی ادامه داد: نژاد چمن آزادی، نژاد هلندی است و کارشناسان مجموعه با انجام آزمایشهای مختلف مشخص میکنند باید چه نوع کودی به آن بدهیم. گاهی پیش میآید که 10 نوع کود به بخشهای مختلف چمن داده میشود!
کابلی در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص احتمال بازسازی ورزشگاه آزادی پس از پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال گفت: مجموعه آزادی با تعدادی مشاور قرارداد دارد که آنها در این خصوص نظر میدهند. ابتدا باید ببینیم آیا ورزشگاه نیازی به بازسازی دارد یا خیر! در این خصوص مشاوران مجرب اظهار نظر میکنند و پس از نمونهبرداری از بخشهای مورد نظر، کار را آغاز میکنیم.
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