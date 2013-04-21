ائتلاف مخالفان سوری به حضور القاعده درسوریه اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" ترکیه ، گروه موسوم به ائتلاف مخالفان سوری در نشست موسوم به دوستان سوریه در استانبول ترکیه با صدور بیانیه ای با هدف جلب کمک های تسلیحاتی بیشتر آمریکا و غربی ها به حضور القاعده در میان این مخالفان اعتراف کرد.

در بیانیه که در آغاز این نشست قرائت شد این گروه ها متعهد شده اند که اجاز نخواهند داد سلاح های ارسالی از سوی کشورهای غربی به دست گروه های ناباب بیافتد.

در این بیانیه با اشاره به اختلاف شدید میان گروه های مسلح در سوریه آمده است ، ما می دانیم که در سوریه گروه های افراطی وجود دارند که اهداف خاص خود را دنبال می کنند ، ما قویا هر شکلی از تروریسم را رد و محکوم می کنیم و با هرگونه افراطی گری مخالفیم.

گفتنی است افشای حضور گروه تروریستی النصره که از شاخه های القاعده است ئدر میان گروه های سوری ، موجب شده است تا ماهیت دوگانه آمریکا و برخی کشورهای حامی آنها در سوریه بیش از پیش آشکار شود.

در وعده این گروه ها شرکت کنندگان از این بیانیه استقبال کردند و وزیر خارجه آمریکا وعده دو برابر شدن کمک های کشورش به گروه های مسلح سوری را داد.