350ميليارد تومان به راه آهن تهران- همدان اختصاص یافت

علي محمد آزاد در حاشيه بازديد از پروژه هاي مهر ماندگار دانشگاه علوم پزشكي همدان در پاسخ به سئوال مهر در خصوص علت كاهش ريل گذاري راه آهن تهران – همدان، با اشاره به اينكه طرح راه آهن تهران- همدان در ابتدا در بین طرح هاي مهر ماندگار نبود اما به دستور رئیس جمهور در اين بين قرار گرفت، بيان كرد: نبايد گفته شود كه حرف رئیس جمهور در استان همدان بر روي زمين مانده چرا كه هنوز مدت خدمت دولت به پايان نرسيده است.

وی گفت: پنج ماه از مدت فعالیت دولت فعلی باقي است و هنوز نيز بر سر حرف خود هستيم تا بتوانيم پروژه را تا پايان دولت به پايان برسانيم.

وي اظهار داشت: مشكل ايجاد شده به دلیل کاهش ورود ريل به كشور است که در جلسه اي با معاون اول رئیس جمهور نياز پروژه به 100 ميليون دلار بودجه مطرح شد كه با موافقت وي 350 ميليارد تومان به پروژه ساخت راه آهن تهران- همدان اختصاص يافت.

37 كيلومتر از راه آهن تهران- همدان ريل گذاري شده است

وي با اشاره به اينكه ساخت ايستگاه قطار در همدان و همچنين بالاست ريزي خط با پيشرفت خوبي مواجه است، اذعان كرد: تاكنون 37 كيلومتر از راه آهن تهران- همدان ريل گذاري شده است.

استاندار همدان در ادامه با اشاره تخصيص 100درصدي اعتبارات به پروژه هاي دانشگاه علوم پزشكي كه شامل هشت ميليارد تومان مي شود، ادامه داد: به دليل حساسيت پروژ ه هاي دانشگاه به طور كامل تعهدات، پرداخت شد واين درحالي است كه به برخي از طرح هاي استان همدان40درصد بودجه تخصيص داده شده است.

سد سرابي در تويسركان آماده افتتاح است

آزاد ادامه داد: طرح هاي مهر ماندگار داراي زمان بندي مشخص است كه تاكنون شش مورد از آن در همدان به بهره برداري رسيده و پروژه سد سرابي در تويسركان نيز آماده افتتاح است.

وي تاكيد كرد:مابقي طرح هاي ماندگار استان همدان در زمان بندي مشخص وتا پايان دولت به پایان خواهد رسيد.

وي در مورد انتشار خبري مبني بر حذف سد گرين نهاوند از ليست پروژه هاي ماندگار استان همدان گفت: دولت بناي چنين تصميمي را ندارد و تنها در عنوان خبر منتشر شده اشتباهي روي داده بود.

وي با تاكيد براينكه سد را نمي توان ظرف شش ماه ساخت بلكه پروسه اي دو تا سه ساله را نياز دارد، بيان كرد: تنها راه دسترسي وتونل انحرافي سد از ليست پروژ هاي مهر ماندگار حذف شد و بقيه پروژه همچنان در دستور كار قرار دارد.