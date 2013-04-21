برگزاری انتخابات در ساحل عاج/ بن بست در گفتگوهای ملی تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، مردم ساحل عاج امروز یکشنبه برای شرکت در انتخابات شورای شهر و منطقه ای این کشور پای صندوق های رای رفتند.

انتخابات در سایه تحریم گروه های مخالف و طرفدار "لوران باگبو" رئیس جمهور سابق این کشور، برگزار شد.

"لوران باگبو" انتخابات شورای شهر و منطقه ای ساحل عاج را تحریم کرده بود و "الحسن واتارا" رئیس جمهور فعلی این کشور نتوانست این گروه مخالف را برای شرکت در رای گیری متقاعد کند.

برگزاری این دو انتخابات در ساحل عاج اولین نظرسنجی سازمان یافته دولت پس از حدود یک دهه بحران سیاسی در این کشور است که این بحران در اواخر سال 2010 و اوایل سال 2011 میلادی و در حوادث بعد از انتخابات این کشور به اوج خودش رسید.

گفتنی است در جریان خشونت های پس از انتخابات ساحل عاج، حدود 3000 نفر از مردم این کشور کشته شدند.

بن بست در گفتگو های ملی تونس

خبر دیگر اینکه رسانه های تونس گزارش دادند خروج برخی از احزاب تونسی از گفتگوهای ملی که پیشتر "منصف المرزوقی" رئیس جمهور این کشور خواستار آن شده بود، به شکست انجامید.

گفتگوهای ملی این کشور قرار بود از امروز یکشنبه به مدت یک هفته از سر گرفته شود، اما به علت خروج جنبش "نداء" و همچنین ادامه رایزنی ها برای راضی کردن سایر احزاب برای مشارکت در گفتگوها برگزار نشد