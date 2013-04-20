به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک صلحبان خارجی در سودان به ضرب گلوله یک فرد مسلح ناشناس کشته شد.

این صلحبان در نزدیکی منطقه "مهاجریا" در شرق شهر دارفور کشته و دو صلحبان دیگر نیز زخمی شدند.

طبق این گزارش تعداد کشته شدگان در هنگام انجام عملیات صلحبانی از سال 2007 تا به امروز به 44 نفر رسیده است.

آمادگی مالی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

خبر دیگر اینکه "دیوکوندا ترائوره" رئیس جمهور موقت جمهوری مالی از آمادگی کشورش برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه جولای خبر داد.

دیوکوندا این مطلب را پیش از برگزاری جلسه ای با نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و بلوک منطقه ای غرب آفریقا (ایکواس) اعلام کرد.

دستور کنیاتا برای توقف خشونت در شمال کنیا

"اوهورو کنیاتا" رئیس جمهور کنیا به نهادهای امنیتی این کشور دستور داد تا برای برطرف کردن نا امنی های شهر "گاریسا" اقدامات لازم را انجام دهند.

شهر "گاریسا" در هفته های اخیر با نارنجک و بمب مورد حمله قرار گرفته است که 9 نفر نیز در جریان این حملات کشته شده اند.