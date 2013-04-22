ریزش آوار دوباره قربانی گرفت

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 19 و 27 دقیقه دیروز ریزش آوار در محل گودبرداری در خیابان دماوند به سازمان آتش نشانی تهران اطلاع داده شد که بلافاصله آتش نشانان دو ایستگاه خود را به محل حادثه رساندند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد، در یک محوطه 200 متری برای ساختمان سازی به عمق پنج متر گودبرداری شده است. ریزش بخشی از این دیوار در هنگام کار باعث گرفتار شدن کارگری در زیر آوار شد.

ملکی ادامه داد: آتش نشانان سریع عملیات آوار برداری را آغاز کرده و کارگر 26 ساله را از زیر خاک بیرون کشیدند. امدادگران اورژانس پس از معاینه مرد جوان مرگ او را تائید کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در پایان به شهروندان توصیه کرد، هنگام کارهای ساختمانی مانند گودبرداری و یا حفر چاه از کارگران با تجربه و حرفه ای استفاده کنند.