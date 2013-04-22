محمد علی حاجعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اجرای طرح تغذیه کودکان زیر شش سال از پوشش 120 کودک مبتلا به سوء تغذیه در شهرستان گرمسار خبر داد و گفت: مدیریت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان با شناسایی کودکان و خانواده های نیازمند توانسته 337 میلیون ریال تاکنون برای این امر کمک هزینه اختصاص دهد.

وی همچنین از اختصاص پنج میلیارد ریال وام کارگشایی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خبر داد و بیان کرد: به منظور رفع مشکلات مددجویان و تهیه مایحتاج عمومی خانواده های نیازمند تاکنون به 480 خانواده وام کارگشایی پرداخت شده است.

اشتغال 219 نفر مددجو کمیته امداد در شهرستان گرمسار

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گرمسار با بیان این نکته که در سال گذشته زمینه اشتغال برای 219 نفر از مددجویان فراهم شده است تصریح کرد: در راستای توانمندسازی خانواده ها و اجرای منویات مقام معظم رهبری برای 148 نفر از محل منابع بانکی و 71 نفر از محل منابع اداری طرح خود اشتغالی به مرحله اجرا درآمده است.

حاجعلیان با اشاره به پرداخت کمک هزینه و شهریه تحصیلی به دانشجویان اذعان داشت: انجام مشاوره، انتخاب شغل و آموزش احکام اسلامی از دیگر فعالیت های فرهنگی ارائه شده به قشر دانشجو بوده است.

وی از جمع آوری 700 میلیون ریال زکات در سطح شهرستان گرمسار و توابع آن خبر داد و تصریح کرد: در راستای جذب حداکثری مشارکت مردم در پرداخت زکات از طرح چهره به چهره روحانیان، سخنرانی در هیئات مذهبی و تکریم زکات دهندگان و ... نیز بهره جسته ایم.

تحویل 22 واحد مسکن مهر به مددجویان کمیته امداد گرمسار

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گرمسار با بیان اینکه فعالیت در امور عمرانی نیز از اولویت های کاری این نهاد است افزود: در سال گذشته 22 واحد مسکن مهر احداث و تحویل خانواده های تحت حمایت داده شده است.

حاجعلیان همچنین به اعطای کمک هزینه تعمیرات مسکن به 95 خانوار در شهرستان گرمسار اشاره کرد و گفت: در جهت بهسازی و تعمیرات مسکن افراد تحت پوشش مبلغی بالغ بر 600 ملیون ریال هزینه شده است.

وی از اجرای طرح امداد محله و مسجد محور با رویکرد کمک به نیازمندان خبر داد و افزود: در اجرای این طرح با همکاری معتمدین در محلات و مساجد شهر و روستا، نیازمندان شناسایی شده و کمک ها مستقیما جمع آوری و بین آنها توزیع می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گرمسار در پایان از کلیه پرسنل و خیرین که در اجرای طرح های این نهاد مشارکت داشته اند تشکر کرد و گفت: کمیته امداد در جهت ارتقای سطح زندگی نیازمندان از تمام امکانات موجود حداکثر استفاده را خواهد کرد.