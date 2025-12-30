توزیع ۸۵۰ میلیون تومان کالای ضروری بین نیازمندان گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه سه شنبه در رزمایش کمیته امداد گرمسار به مناسبت میلاد امام علی (ع) از روند اجرای برنامههای حمایتی و خدمترسانی به مددجویان گرمسار ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: برگزاری این رویدادها همبستگی اجتماعی را به همراه دارد.
وی از توزیع ۱۳ قلم کالای ضروری بین نیازمندان تحت پوشش شهرستان گرمسار خبر داد و افزود: این کالاها شامل یخچال، تلویزیون، بخاری و اقلام و وسایل بهداشتی و غیره است.
فرماندار گرمسار از مشارکت خیران برای اجرای چنین طرحهایی تقدیر کرد و اظهار داشت: مجموع ارزش ریالی این اقلام ۸۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.
همتی تصریح کرد: رویکرد این طرحها در راستای حمایت از اقشار کم برخوردار و آسیب پذیر با قوت ادامه دار است.
وی افزود: ارتقای معیشت خانوادههای نیازمند از هدف گذاریهایی که همراهی سایر دستگاهها را نیز میطلبد تا با کمیته امداد در این پویش همراه شوند.
