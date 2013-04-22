به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش تحریم های بین المللی و خروج تدریجی شرکت های خارجی، مشارکت شرکت های چینی در بخش های مختلف توسعه ای صنعت نفت کشور نه تنها کاهش نیافته است که هم اکنون چین به بزرگترین شریک استراتژیک صنعت نفت کشور بدل شده است.



بر این اساس در چند سال اخیر توافق ها و مذاکراتی با شرکت های چینی انجام شده است به طوری که حجم قراردادهای نفتی چینی ها فقط در بخش بالادستی صنعت نفت به بیش از 30 میلیارد دلار می رسد به طوری که هم اکنون توسعه 3 میدان عظیم نفت کشور همچون آزادگان جنوبی، یادآوران، آزادگان شمالی به پیمانکاران چینی واگذار شده است.



البته این روزها چینی‌ها در تامین کالا، قطعات یدکی، تجهیزات و دکل‌های حفاری دریایی و خارجی حتی گوی سبقت را از سازندگان و صنعتگران ایرانی ربوده‌اند به طوری‌ که این افزایش منجر به انتقادهایی از سوی سازندگان داخلی شده است.



در شرایط فعلی مهمترین نقدی که از افزایش حضور و مشارکت شرکت‌های چینی مطرح می‌شود فروش برخی از کالا و تجهیزات غیراستاندارد و یا با کیفیت پایین است ضمن آنکه به دلیل ناتوانی بانک‌های داخلی، هم اکنون بازار فاینانسورهای چینی با سودهای بالا در صنعت نفت کشور سکه شده است.



افزایش حضور چینی‌ها در صنعت نفت تنها معطوف به طرح و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز نبوده و این شرکت‌های آسیایی در نمایشگاه هجدهم نفت تهران هم حضوری چشمگیر داشته اند.



در به در دنبال مشتری نفتی در تهران



جنت چن مدیر صادرات شرکت شنیانگ دیبنگ استین برای نخستین بار به عنوان تولیدکننده انواع لوله‌های فولادی صنایع نفت و گاز در نمایشگاه تهران حضور یافته است بازاریابی و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را مهمترین عامل حضور در تهران اعلام کرد و گفت: این شرکت به دنبال جذب مشتری و دستیابی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران است.



استفاده بازرگانان چینی از فرصت تحریم



ویجون آن مدیر بازرگانی شرکت کواسیک چین هم از تحریم غرب به عنوان فرصتی برای حضور در نمایشگاه نفت تهران یاد می کند و معتقد است: بازرگانان چینی، تحریم‌های غرب را فرصتی برای گسترش حضور خود در ایران می دانند.



وی با تاکید بر اینکه بازرگانان چینی، به مسائل سیاسی توجهی نمی‌کنند و منافع تجاری خود را در همکاری با ایران در اولویت قرار می دهند، تصریح کرد: کواسیک در نخستین حضور خود در تهران، مشتریان بالقوه بسیاری یافته و امیدوار است بتواند با مشارکت ایرانی‌ها، تجارت خود را توسعه دهد.



وانگ جییانپو رئیس شرکت ونژو ژنگت والو چین هم هدف از حضور در نمایشگاه تهران را بازاریابی و جذب مشتری عنوان می کند و می‌افزاید: بازار نفت و گاز ایران ظرفیت و پتانسیل بالایی دارد بازار خوبی برای حضور آسیایی‌ها است.



ورود ساختمان‌سازهای چینی به نفت ایران



پگی ژانگ مدیر فروش شرکت کوکو که تولیدکننده شیرآلات چینی بوده، هدف از حضور در تهران را مشتری یابی عنوان کرد و گفت: فعالیت در ایران را از پروژه‌های ساختمانی آغاز کرده و با مشاهده ظرفیت چشمگیر صنعت نفت، برای حضور در این زمینه نیز اشتیاق پیدا کرده ایم.



به گفته این مقام چینی سابقه حضور کوکو در ایران سبب شده بتواند از زیرساخت های بانکی لازم برای دور زدن تحریم ها بهره مند شود و به همین دلیل، به شتاب گرفتن تجارت خود در صنعت نفت ایران امیدوار است.



چینی‌ها جای غربی‌ها را پر می‌کنند



ویژیان گو مدیر فروش شرکت چینی ساپکان با اشاره به تحریم نفتی ایران، اظهار داشت: با توجه به حضور بیشتر شرکت‌هایی از دیگر نقاط جهان همچون چین، روسیه و برزیل، ایران مشکلی برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود نخواهد داشت.



وی با اشاره به حضور چندین ساله در نمایشگاه نفت تهران، بیان کرد: ساپکان چین با مشاهده ظرفیت بالای بازار ایران، تصمیم گرفتند یک شعبه دائمی در این کشور عضو اوپک ایجاد کنند تا توانند خدمات بهتر و سریع تری به مشتریان خود ارائه کنند.



بر اساس گزارش سایت وزارت نفت، ساپکان از شرکت‌های پیشرو چینی در زمینه فناوری‌های اتوماسیون و کنترل فرایند به شمار می آید در پروژه هایی همچون توسعه میدان یادآوران و میدان های نفتی غرب کارون و همچنین چند پروژه پالایشگاهی و نیروگاهی دیگر، حضور فعالی در بازار انرژی ایران دارد.



فرصت برای جذب مشتری بیشتر



یو ژی گن مدیر تجارت خارجی شرکت چینی اچ.تی.سی که در ساخت توربین‌های بخار و ژتراتور فعالیت می کند هم خواستار افزایش فعالیت های خود در صنایع نفت، گاز و انرژی ایران است.



ژیانگ جیامینگ مدیر صادرات شرکت سی.تی پی.چین هدف از حضور در تهران را بازاریابی و دستیابی به فرصت‌های بزرگ سرمایه گذاری اعلام کرد و افزود: بازار نفت و گاز ایران بازار بزرگی است که جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی دارد.



این مقام چینی از حضور در نمایشگاه به عنوان فرصتی برای بازاریابی و جذب مشتری یاد می‌کند و می‌گوید: هم اکنون با برخی از شرکت‌های ایرانی همکاری هایی را آغاز کرده‌ایم.



امی هو از مسئولان شرکت چینی هایچنگ پترولیوم به عنوان تولیدکننده تجهیزات نفتی با تاکید بر اینکه این شرکت آینده روشنی را برای خود در این بازار پیش بینی می کند، گفت: نمایشگاه نفت تهران فرصتی مناسب برای یافتن مشتریان بالقوه در بازار ایران است.



جکی ژانگ مدیر فروش شرکت چینی چنگدو ویستا یکی از تولید کنند گان و تجهیزات سازه‌های فلزی در چین است، اعلام کرد: اگرچه کارشکنی های غرب سبب برخی مشکلات اقتصادی شده، شرکت چنگدو ویستا به توسعه فعالیت های خود در ایران، به ویژه در سال آینده امیدوار است.



وی با اشاره به سابقه حدود هفت ساله همکاری با ایران، تاکید کرد: تاکنون در در پروژه هایی همچون پالایشگاه نفت اصفهان با ایران همکاری کرده است.



مشارکت با ملی حفاری برای ساخت دکل



ییلی گو مدیر شعبه شرکت شانگهای پودونگ ییلدینگ که در بازار حفاری فعالیت می‌کند با اشاره به این که بازار نفت ایران بزرگ و جذاب است، اعلام کرد: حضور در این بازار برای شرکت‌های خارجی سودآور است و در حال ساخت سکوهای حفاری نفت برای شرکت ملی حفاری ایران است.



وی افزود: تحریم ها نمی تواند مانع همکاری شرکت‌های چینی با شرکت‌های نفتی ایرانی شود و همچنان خواهان ادامه حضور در بازار جذاب نفت و گاز ایران هستیم.



فروش تجهیزات حفاری با واسطه به ایران



جیمز مائو مدیر فروش شرکت چینی نیبه که با سفر به تهران نخستین حضور خود را در صنعت نفت تجربه می‌کند، گفت: با حضور در تهران امیدواریم که نماینده یا توزیع کننده ای برای محصولات خود پیدا کنیم.



ماشنگ هوی مدیرعامل دفتر تهران شرکت چینی گئوفگ که در زمینه ساخت و تامین دکل‌های حفاری و ارائه انواع تجهیزات و خدمات حفاری فعالیت می کند، گفت: تجهیزات شرکت گئوفنگ حدود ١٠ سال است که از طریق واسطه‌ها در بازار ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد و شرکت‌های ایرانی نیز تعدادی از دکل های خود را از این شرکت خریداری کرده اند.



هوی از راه‌اندازی دفتر تهران این شرکت چینی خبر داد و یادآور شد: این شرکت نسبت به بازار ایران شناخت کافی دارد و ما نسبت به نیازهای این بازار و چگونگی پاسخ گویی به آن ها مطلع هستیم.



وی افزود: شرکت گئوفنگ مذاکراتی را با شرکت‌های ایرانی برای فروش، اجاره دکل های حفاری و ارائه انواع خدمات حفاری داشته است و بسیاری از شرکت‌های فعال در زمینه حفاری از مشتریان این شرکت به شمار می روند.



لی چنگ ون رئیس بخش صادرات بین‌المللی شاندانگ شنگلی استیل پایپ چین به عنوان سازنده لوله‌های فولادی مورد نیاز بخش ترانزیت نفت و گاز، گفت: هنوز همکاری و فعالیت خود را در ایران آغاز نکرده‌ایم، اما امیدواریم که این همکاری‌ها هر چه زودتر آغاز شود و وارد صنعت نفت و گاز ایران شویم.



ون خاطرنشان کرد: شاندانگ با هدف بازاریابی و آغاز همکاری با شرکت‌های داخلی ایران، در این رویداد نفتی حضور یافته است.