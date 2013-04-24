کمیسر مگره و کشف سرنخ یک قتل مرموز در «کافه لیبرتی»

به گزارش خبرنگار مهر، رمان پلیسی «کافه لیبرتی» نوشته ژرژ سیمنون نویسنده بلژیکی معروف با ترجمه رامین آذربهرام از سوی انتشارات مروارید منتشر شده است. شخصیت اصلی «کافه لیبرتی» که داستان آن در 11 فصل بازگو شده، مثل سایر رمان‌های سیمنون، کارگاه مگره کمیسر معروف آثار اوست.

ماجرای این داستان در آنتیب در جنوب فرانسه روی می‌دهد. کمیسر مگره برای حل معمای قتل مردی که از پشت چاقو خورده است، به ساحل کت وازور می‌رود. در آنجا درمی‌یابد که مرد مقتول از مشتریان کافه‌ای به نام «لیبرتی» بوده و گاه هنگام مسافرت به ریویرا چندین روز آنجا اقمات می‌کرده است. ملاقات مگره با پسر مرد مقتول او را با زوایای تاریکی از زندگی خصوصی متوفی آشنا می‌کند و این سرآغاز کشف توطئه‌ای هولناک است که ریشه در حرص و انتقام دارد.

ژرژ سیمنون (فوریه 1903 ـ سپتامبر 1989) نویسنده رمان‌های پلیسی بلژیکی است. آثار او مشتمل است بر بیش از 200 رمان بلند، 150 رمان کوتاه، زندگینامه در چندین جلد، مقالات بیشمار و تعداد زیادی رمان عامه پسند که آنها را صرفاً برای کسب درآمد و با یک دوجین نام مستعار نوشته است.

اما شهرت سیمنون به واسطه 75 رمان و 28 داستان کوتاهی است که کمیسر مگره قهرمان آن‌ها است. نخستین این رمان‌ها با نام «مسافری که با ستاره شمال آمد» و آخرین آن‌ها «مگره و مسیو چارلز» بود.

«مگره می‌ترسد»، «مگره و مرد خانه به دوش»، «مگره و شاهدان خاموش» (هر سه با ترجمه کاظم اسماعیلی)، «دلواپسی‌های مگره»، «تردید مگره» و «مگره از خود دفاع می‌کند» (هر سه با ترجمه عباس آگاهی)، «سایه گیوتین» و «مسافری که با ستاره شمال آمد» (هر دو با ترجمه کاوه میرعباسی)، «دیوانه ای در شهر» و «مشتری شنبه‌ها» (هر دو با ترجمه رامین آذربهرام) و «شکیبایی مگره» (با ترجمه فرزاد فربد)، «کارآگاه در کاباره» (با ترجمه حسن پویان)، «شبی در چهارراه» (با ترجمه کریم کشاورز) از کتاب‌های منتشرشده ژرژ سیمنون در ایران است.

کتاب 168 صفحه‌ای «کافه لیبرتی» در شمارگان 1100 نسخه و انتشارات مروارید آن را با بهای 5900 تومان در نمایشگاه امسال کتاب تهران عرضه می‌کند.