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۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۱۹

255 نفر کاندیدای حضور در شوراهای ابرکوه شدند

255 نفر کاندیدای حضور در شوراهای ابرکوه شدند

ابركوه - خبرگزاري مهر: ستاد انتخابات شهرستان ابرکوه از ثبت نام 255 نفر برای کاندیداتوری شوراهای اسلامی شهر و روستای ابرکوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام این ستاد، با پایان ثبت نام شوراهای اسلامی ابرکوه 41 نفر برای کاندیداتوری شورای شهر ابرکوه ثبت نام کرده اند.

شهر مهردشت نیز شاهد ثبت نام 22 نفر از کاندیداها ی شورای اسلامی در این شهر بود.

همچنین 66 نفر نیز برای انتخابات بخش بهمن و 126 نفر نیز در بخش مرکزی نیز آمادگی خود را اعلام کرده اند.

 زنان شهر ابرکوه با هشت نفر و زنان بخش مرکزی نیز با چهار نفر، آمار ثبت نام بانوان در این انتخابات را به عدد 12 رساندند.

تعداد شوراهای اسلامی شهرستان ابرکوه در این دوره با افزایش روستاهای جلال آباد و خسرو آباد بخش مرکزی ابرکوه به 32 شورا افزایش یافته است.

شنیده های خبرنگار مهر حاکیست که همه اعضای فعلی شورای شهر ابرکوه  مجددأ خود را نامزد این انتخابات کرده اند.

نکته قابل ذکر دیگر ثبت نام سه نفر از شهرداران سال های گذشته شهرستان ابرکوه در این انتخابات است.

بر اساس قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تعداد اعضای شوراهای اسلامی در مناطق شهری و روستایی در دوره جدید در روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر نیز به عنوان عضو علی البدل ، در روستاهای بالاتر از ۱۵۰۰ نیز پنج نفر به عنوان عضو اصلی و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.

بر اساس این قانون در شهرهای ۲۰ هزار نفر جمعیت، پنج نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل و در شهرهای ۵۰ هزار نفر جمعیت هفت نفر به عنوان عضو اصلی و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند.

 

کد مطلب 2038266

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