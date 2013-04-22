نمایندگان جلسه استانی دولت را ترک کردند/ رحیمی مصوبات سفرهای قبلی را مصوب می کرد و صلوات می فرستاد

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به سفر هیات دولت به استان خوزستان گفت: در جلسه امروز هیات دولت استان خوزستان که با حضور محمد‌رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، به نمایندگان این استان اجازه صحبت درباره مشکلات موجود در مصوبات استانی دولت داده نشد.

نماینده اهواز گفت: در این جلسه از کلمات و جملاتی استفاده شد که در شان و جایگاه نمایندگان مجلس نبود. گفتند "اگر به این جلسه دعوت شدید صرفا برای احترام بوده است اما حق اظهارنظر ندارید و می‌توانید تشریف ببرید." این در حالی است که نمایندگان استان خوزستان در جایگاهی که در آخر سالن بود، مستقر شدند.

به گفته حسینی یکی از نمایندگان این استان به یکی از مصوبات دولت معترض شد و گفت این مورد در گذشته هم تصویب شده ، به جای مصوبات جدید یا تکراری ، بهتر است مصوبات گذشته را اجرا کنید. به دنبال اعتراض این نماینده، ‌‌رحیمی معاون اول رئیس جمهور رئیس جلسه دولت، ‌از این نماینده خواست که ابتدا نوبت گرفته و سپس صحبت کند.

حسینی ادامه داد: سپس این نماینده خوزستان در واکنش به رحیمی گفت ما هیأت دولت را همراهی می‌کنیم‌ تا در جریان جزییات مصوبات قرار بگیرم و به نوعی کمک کنیم، بنابراین، اگر بناست ما از جریان تصمیم‌گیری کنار گذاشته شویم، چرانمایندگان را به نشست هیأت دولت دعوت می‌کنید؟

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: نوع مصوباتی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، این شائبه را بیش از پیش ایجاد کرد که سفر هیات دولت به این استان یک سفر تبلیغاتی و انتخاباتی بوده است.

حسینی گفت: مصوبات مطرح شده در این جلسه فرمایشی و تنها برای تایید مصوبات استانی قبلی بود بدون اینکه هیچ پروژه عمرانی جدیدی را برای این جلسه آماده کرده باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: نمایندگان استان خوزستان وقتی که احساس کردند که نسبت به آنان توهین شده، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند .

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس ناظر هستند، گفت: اگر دولت تحمل نظارت مجلس را ندارد، باید این مساله را علنی کند.

در هیمن رابطه نماینده مردم آبادان نیر به خبرنگار مهر گفت: برخی از نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی به دلیل رفتار نامناسب معاون اول رئیس جمهور، جلسه عصر امروز هیئت دولت در استانداری خوزستان را ترک کردند.

سید حسین دهدشتی در خصوص دلایل بروز این مسئله اظهار کرد: جلسه با سخنان محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور آغاز شد و نمایندگان به رغم اینکه پیش بینی می شد این جلسات و به ویژه در این زمان باقی مانده از دولت سیاسی و فرمایشی باشد، به جهت احترام در این جلسه شرکت کردند.

دهدشتی افزود: آغازگر این جلسه رحیمی بود که در ابتدا از وزرا پرسید:«مصوباتی که در استان انجام نشده چیست؟» و وزرا نیز توضیح دادند که مصوبات کدامند و اینکه این مصوبات به دلیل آنکه دو سه سالی است برایشان اعتبار تخصیص داده نشده انجام نشده اند.

وی اظهار کرد: پس از شنیدن هر بخش از سخنان وزرا، در پاسخ می گفتند ما هم قبول داریم و باید انجام شود پس انشالله اگر بودجه اش تامین شود انجام می شود و در انتها معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه تصویب شد و صلوات بفرستید خواستار اتمام کارهای حل نشده استان شد.

وی تصریح کرد: بنده خطاب به آقای رحیمی گفتم آقای دکتر ببخشید این پروژه ها که در سفرهای قبل مصوب شده بودند الان در این یکی دوماه چه اتفاقی قرار است بیفتد؟

نماینده مردم آبادان ادامه داد: رحیمی در پاسخ بنده گفت: شما صحبت نکنید وقت صحبت شما نیست و نمایندگان اگر حرفی دارند می توانند در انتهای جلسه بزنند.

دهدشتی گفت: من در پاسخ گفتم پس لااقل تکلیف این پروژه های مصوبی که اینگونه از کنارشان رد می شوید را مشخص کنید؟ در ضمن اگر نیازی به حضور ما در جلسه نیست برویم چون شما که برای خودتان همین طور صلوات می فرستید و می روید پس اگر نیازی به صحبت ما نیست الزامی ندارد در جلسه هم باشیم و من جلسه را ترک کردم.

وی افزود: متعاقبا یکی دیگر از نمایندگان گفت: آقای دکتر اگر نیاز به شنیدن حرفای ما ندارید پس چرا ما را دعوت کردید؟ و رحیمی در جواب گفت: به شما احترام گذاشتیم. پس از این حرف بود که بیش از 11 نفر از نمایندگان خوزستان حداقل تا زمان حضور من در محل، جلسه را ترک کردند.

وی ضمن تاکید دوباره بر ظاهری و فرمایشی بودن جلسه هیئت دولت اظهار کرد: پس از بروز این مسئله و ترک جلسه توسط نمایندگان، برخی از وزرا آمدند. عذرخواهی کردند و خواستند که به جلسه برگردیم و گفتند دکتر رحیمی توهین کرده و خودش باید عذرخواهی کند.

دهدشتی تصریح کرد: این توهینی که به نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی شد که در حقیقت توهین به تمام مردم خوزستان است.