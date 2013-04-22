سازمان ملل به دنبال تکرار سناریوی عراق در سوریه است/ آمریکا و فرانسه قابل اعتماد نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، عمران الزعبی گفت: سازمان ملل قصد دارد از موضوع سلاح شیمیایی برای دخالت در سوریه و تکرار سناریوی عراق بهره برداری کند.

وی افزود: این دولت سوریه بود که از سازمان ملل خواست که درباره احتمال به کارگیری سلاح شیمیایی در حومه حلب تحقیق کنند و آن ابتکار سازمان ملل نبود.

الزعبی بیان کرد: برخی از اعضای سازمان ملل خواسته هایی را درباره ضرورت انجام تحقیقات در مناطق دیگر سوریه مطرح کردند در حالی که کسی از آنها نخواسته بود که این کار را انجام دهند و برخی به دنبال بهره برداری از اطلاعات درباره به کارگیری سلاح شیمیایی با هدف دخالت و تکرار سناریوی عراق در سوریه هستند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه افزود: سوریه به آمریکا و فرانسه اعتمادی ندارد و فقط به دوستان خود- روسیه و کشورهای بریکس اعتماد دارد و تحقیقات درباره به کارگیری سلاح شیمیایی فقط باید در حومه حلب انجام شود.

الزعبی با اشاره به اینکه القاعده و جبهه النصره در گفتگوهای ملی سوریه جایی ندارند اظهار داشت: برنامه سیاسی مطرح شده از سوی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه فراگیر و دقیق و شامل جنبه های اقتصادی و سیاسی است.

وی عربستان سعودی، قطر، ترکیه و آمریکا را به تلاش برای مانع تراشی در روند سیاسی بحران سوریه متهم کرد.