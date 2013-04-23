يزد 5 مرتبه لرزيد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستين زلزله در طول 24 ساعت گذشته، ديروز ساعت 14 و دو دقيقه به قدرت 2.2 ريشتر، شهرستان بهاباد را لرزاند.

اين زلزله در عرض جغرافيايي 31.83 و طول جغرافيايي 55.71 در عمق 14 كيلومتري زمين رخ داد.

زلزله ديگري نيز در ساعت 14 و 27 دقيقه به بزرگي 2.3 ريشتر، شهر بافق را لرزاند كه اين زلزله در عمق هشت كيلومتري زمين رخ داد.

بافق و بهاباد ديروز هر كدام يكبار ديگر نيز لرزيدند به نحوي كه در ساعت 14 و 30 دقيقه يك زلزله 1.6 ريشتري بافق و يك زلزله 2.2 ريشتري در ساعت 15 و 30 دقيقه بهاباد را به لرزه درآورد.

پس از آنكه موج زلزله در اين ساعات از دو شهرستان بافق و بهاباد خارج شد، اين بار زلزله ديگري ساغند را به لرزه درآورد.

اين زلزله ساعت 16 و 44 دقيقه رخ داد و قدرت آن نيز 2.4 ريشتر بود.

زلزله ساغند با مشخصات عرض جغرافيايي 32.31 و طول جغرافيايي 55.48 در عمق 16 كيلومتري زمين رخ داد.