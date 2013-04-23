همایش 600 نفری حافظان قرآن کریم در روز ملی خلیج فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه جلسه کمیته هماهنگی جشنواره بین المللی خلیج فارس در هرمزگان به خبرنگاران گفت: همایش حافظان قرآن کریم در مقطع کارشناسی و در سطوح مختلف با نام خلیج فارس برگزار می شود که در این همایش برنامه های متنوع و مختلفی با هدف تقویت آگاهی دانش آموزان در جهت دفاع و صیانت از نام و هویت خلیج فارس با حضور اساتید مجرب در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: برگزاری شب شعر خلیج فارس از دیگر برنامه های مهم آموزش و پرورش هرمزگان در روز گرامی داشت ملی خلیج فارس است که با حضور شاعران مطرح استان و هم چنین شاعران دانش آموز و خانواده های شهداء برگزار می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان خاطر نشان کرد: برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع خلیج فارس ویژه دانش آموزان و همایش استقامت و بصیرت نیز از دیگر برنامه های در دست اجرا می باشد که به صورت متوالی در تاریخ های 5 الی 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

آخوندی در خصوص اهمیت و ضرورت سوّمین جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری خلیج فارس گفت: این جشنواره می تواند زمینه تحول فرهنگی را فراهم سازد و هم چنین باعث افزایش شور و نشاط اجتماعی به ویژه در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی شود.