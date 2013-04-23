شرایط جدید ثبت نام وام ازدواج اعلام شد/ سقف وام فعلا 3 میلیون

شهرزاد دانشمندی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک مرکزی همواره رصد می شود، افزود: بر این اساس اگر بانکی دارای منابع برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نباشد، از سامانه حذف می شود.

مدت زمان انتظار دریافت وام ازدواج کوتاه می‌شود

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به اینکه چند بانک کل منابع قرض الحسنه خود را به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده بودند و دیگر منابعی در این بخش نداشتند، تصریح کرد: به همین دلیل بانک مرکزی این بانک ها را از بخش پرداخت وام قرض الحنه ازدواج حذف کرده بود و سال گذشته 2 بانک فعال در این زمینه وجود داشت.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی ها و آمارهای اخذ شده طی یک ماه اخیر مشخص شد که سه بانک ملی، تجارت و کشاورزی نیز می توانند به دو بانک دیگر فعال ملت و تجارت در این بخش در سال جاری اضافه شوند.

ثبت نام فقط اینترنتی است

دانشمندی با اعلام اینکه طی یک ماه اخیر حدود 17 هزار نفر وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کرده اند، گفت: در سال 91 حدود 934 هزار و 734 فقره وام ازدواج پرداخت شد و تا تاریخ اول اردیبشهت ماه جاری943 هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج بوده اند که این تعداد از افراد از سال گذشته یا در سال جاری برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اعلام اینکه این افراد از طریق سامانه برای دریافت وام ازدواج هدایت می شوند، افزود: با توجه به اینکه 3 بانک دیگر به بانکهای پرداخت کننده تسهیلات ازدواج افزوده شده اند، مدت زمان انتظار برای دریافت وام کوتاهتر می شود.

ورود بانکهای خصوصی به سامانه ازدواج

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: وام قرض الحسنه ازدواج با توجه به منابع قرض الحسنه بانکها پرداخت می شود، سال گذشته با توجه به کثرت متقاضیان و کم بودن تعداد بانکهای فعال در این زمینه مدت زمان انتظار و نوبت برای دریافت وام بیشتر بود، اما هم اکنون با توجه به اینکه 3 بانک دیگر به سامانه اضافه شده اند، متقاضیان در سطح سیستم بانکی پخش می شوند و بنابر این مدت زمان کمتری در انتظار دریافت وام خواهند بود.

وی از انجام مکاتباتی با بانکهای خصوصی که نسبت به جذب منابع قرض الحسنه اقدام می کنند، برای فعال شدن در این زمینه خبرداد و افزود: برای نیروهای انسانی این بانکها کلاس هایی دایر کرده ایم تا در مورد نحوه پاسخگویی در سامانه و نرم افزار مربوطه و غیره اطلاعات داشته باشند، البته ورود بانکهای خصوصی به این سامانه مدتی به طول خواهد انجامید اما در تلاش هستیم روند کار تسریع شود.

یک ضامن برای وام‌های کمتر از 10 میلیون تومان

به گفته دانشمندی ثبت نام تمام افراد در سراسر کشور برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه اینترنتی است تا بر این اساس حق و حقوقی از کسی ضایع نشود، این اقدامات از طریق دستی و یا مراجعه به شعب صورت نمی گیرد، در شهرستانها و مناطق محروم نیز ثبت نام از طریق دفاتر خدمات اینترنتی برای ساده سازی کار صورت می گیرد.

وی در مورد شرایط وثایق و ضامن گفت: شرایط ضامن مطابق ضوابط خواهد بود و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای وام های کمتر از 10 میلیون تومان یک ضامن بنا به تشخیص شعبه مورد قبول است.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در سال گذشته سقف تسهیلات فردی قرض الحسنه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از 3 میلیون تومان به 5 میلیون تومان افزایش یافت که البته تحت شرایطی بود که از جمله آنها مهریه زن باید کمتر از 110 سکه باشد، پسران باید کمتر از 25 سال سن داشته باشند، پسران و دختران فاقد پدر و یا دانشجوی دانشگاه یا طلبه باشد.

سقف 5 میلیونی اجرایی نشد

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه بعدی شورای پول و اعتبار به لحاظ کثرت افراد در صف سامانه ازدواج و کمبود منابع قرض الحسنه بانکها، مقرر شد که بانکها صرفا در صورت داشتن منابع لازم در این زمینه نسبت به افزایش سقف فردی وام ازدواج اقدام کنند، به عبارتی افزایش سقف فردی وام قرض الحسنه ازدواج به 5 میلیون تومان عملا تحقق نیافت.

دانشمندی خاطرنشان کرد: این قانون در سال جاری نیز همچنان برقرار است و اگر بانکهای مربوطه سپرده بیشتری در بخش قرض الحسنه جذب کنند وتعداد افراد در صف کمتر باشند، بانکها می توانند سقف وام را افزایش دهند، در غیراینصورت فعلا بانکها همان مصوبه 3 میلیون تومانی را اجرایی می‌کنند.