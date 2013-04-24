مشارکت در انتخابات پیش رو بیش از 70 درصد است/در انتخاب فرد اصلح نگرش عاطفي را كنار بگذاريم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله گنجي در نشست با دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان اظهار داشت: فهم مسئله مردم‌سالاري در كشور ما خيلي عمق جدي پيدا نكرده چرا كه نظام مردم‌سالاري ما كه با اسلام ممزوج است و ضروريات دين خط قرمز آن است، با غرب تفاوت دارد.

گنجي با بيان اينكه انتخاب رئيس جمهور هم در بحث نظري و هم در بحث اجرايي جاي بحث دارد، افزود: نگاه به انتخابات بايد عميق‌تر از انتخاب يك فرد باشد و اين كه بگوييم براي رئيس جمهور شدن چه كسي خوب و چه كسي بد است سخيف‌ترين نوع نگاه به انتخابات است.

وي با بيان اينکه تا پيش از دوران مشروطه زماني كه كسي مي‌خواست به قدرت برسد دست به شمشير مي‌برد، همانگونه كه افشاريه، قاجاريه و صفويه و ... نيز به اين نحو به قدرت رسيدند، افزود: اين شمشير در عصر مدرن به صندوق رأي تبديل شده و مردمي كه تا ديروز رعيت بودند امروزه شهروندان جامعه هستند كه حق رأي دارند و مي‌توانند در عرصه سياسي اعلام نظر كنند.

وي با بيان اينكه امروز اين صندوق‌هاي رأي هستند كه فصل الخطابند، گفت: قرار نيست در جوامع افراد ديگر با شمشير و خونريزي به قدرت برسند و بايد به قوانين و رأي مردم احترام گذاشت.

گنجي افزود: در نظام اسلامي كه صندوق‌هاي رأي در عرصه ديني قرار مي‌گيرند ديگر انتخابات آنطور كه روشنفكران مي‌گويند صرفاً حق نيست بلكه تكليف نيز هست.

بحث تكليف و حق در انتخابات نظام جمهوري اسلامي با هم گره خورده است

وي ادامه داد: همانطور كه امام خميني(ره) فرموده‌اند كه حفظ نظام از اوجب واجبات است بحث تكليف و حق در انتخابات نظام جمهوري اسلامي با هم گره خورده است.

گنجي افزود: امام خميني(ره) در كنار اسلام مؤلفه‌هاي نظام مدرن را نيز پذيرفته بودند و اين نقطه قوت تشييع است كه اينچنين انعطاف‌پذير است كه همراه با پايبندي به اصول، مدرنيسم را نيز پذيرفته است.

وي ادامه داد: اين تركيب و ممزوج شدن خودش ويژگي خاصي دارد كه ما را به سمت الگويي مي‌برد كه در صورت نهادينه شدن مي‌توانيم هم اسلام و هم دستاوردهاي بشري امروز را در كنار هم داشته باشيم.

گنجي افزود: يعني هم چارچوب و مباني معرفت و هم روش‌هاي نوين اداره جامعه را در كنار يكديگر داشته باشيم كه هنوز در ابتداي راهيم و تكرار و تمرين اينها بسيار ارزشمند است.

وي ادامه داد: به دليل همين نوپايي، ما برخي مواقع دچار يك بحران تحليل مي‌شويم كه البته زياد نگران كننده نيست و بايد آن را به حساب همين نوپايي گذاشت.

گنجي اظهار داشت: از بومي‌گرايي در عرصه نظام سازي ما حدود 30 سال بيشتر نگذشته است، بنابراين اگر فردي اكنون به اين نتيجه مي‌رسد كه انتخاب احمدي‌نژاد يا در دوره‌اي خاتمي و هاشمي اشتباه بوده است، اشتباه نبوده بلكه ما در حال تمرين نظام‌سازي هستيم و اينها تمريني است براي رسيدن به نظام ايده‌آلي كه در آينده خواهيم داشت.

وي در ادامه سخنان خود به حماسه سياسي مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: تحقق اين حماسه الزاماتي دارد كه همه ما بايد به آن توجه كنيم به ويژه به چهار شاخصي كه مقام معظم رهبري متأثر از تجارب گذشته، فضاي كنوني بين‌الملل و مشكلات در حال حاضر كشور براي حماسه سياسي مطرح كرده‌اند.

گنجي افزود: چهار اصل اساسي مطرح شده براي انتخابات مانند چهار ستون يك خانه است كه بدون ديگري نمي‌توان انتظار نتيجه مطلوب داشت.

حضور حداكثري، امنيت كامل، سلامت كامل و انتخاب اصلح چهار شرط براي انتخابات است

وي ادامه داد: حضور حداكثري، امنيت كامل، سلامت كامل و انتخاب اصلح چهار شرطي است كه مقام معظم رهبري براي تحقق حماسه سياسي و انتخابات مطلوب در كشور مطرح كرده‌اند.

گنجي افزود: در صورتي كه انتخابات پيش‌رو مانند انتخابات 88 با مشاركت حداكثري برگزار شود اما به امنيت انتخابات آسيب وارد شود ديگر نمي‌توانيم بگوييم حماسه سياسي داشته‌ايم.

وي ادامه داد: همچنين در صورتي كه به سلامت و امنيت انتخابات خدشه وارد شود، اثرگذاري ذهني، رواني و رسانه‌اي مخرب بالايي خواهد داشت.

گنجي افزود: در خصوص انتخاب اصلح نيز كه بسيار موضوع مهمي است برخي گمان مي‌كنند رئيس جمهور تنها بايد متدين باشد در صورتي كه تدين شرط لازم است اما كافي نيست.

وي ادامه داد: همچنين در صورتي كه انتخاب اصلح داشته باشيم اما حضور حداكثري نداشته باشيم ارزشي نخواهد داشت و مشاركت حداكثري بايد با انتخاب فرد اصلح گره بخورد.

گنجي با بيان اينکه ما ايراني‌ها انسان‌هاي عاطفي هستيم و اين عاطفي بودن را در عرصه سياست هم دخالت مي‌دهيم، افزود : بنابراين يكي از آسيب‌ها اين است كه با نگاه عاطفي دست به انتخابات بزنيم و بگوييم چون از فلاني خوشمان مي‌آيد به او رأي بدهيم.

وي ادامه داد: در واقع ما نبايد با مشاهده يا شنيدن يك صفت در يك كانديدا وي را در تراز انقلاب اسلامي بدانيم و وي را انتخاب كنيم.

گنجي اضافه کرد: به عنوان مثال اين كه بگوييم فلاني بسيار خاكي و ساده زيست است اگر چه صفت پسنديده‌اي است اما هر آدم خوبي به درد سياست نمي‌خورد و رئيس‌جمهور بايد درك عميقي از مشكلات مردم، وضعيت كشور و جايگاه نظام جمهوري اسلامي در عرصه بين‌الملل داشته باشد.

وي با تأكيد بر اينكه بايد نگاه احساسي در انتخابات را كنار بگذاريم به مزايا و معايب روش‌هاي مختلف انتخاب اشاره كرد و گفت: نخستين روش ممكن است اين باشد که هر يك از ما ذهنيت منفي يا مثبتي از كانديداها داشته باشيم و بر اساس ذهنيت قبلي خود پيش داوري كرده و بر اساس ذهنيت خود به قبول يا رد فرد رأي مي‌دهيم كه اين بي‌زحمت‌ترين روش براي انتخاب است كه صحيح نيست.

گنجي افزود: روش دوم، روش قياسي است، در اين روش افراد با مقايسه كانديداها با يكديگر دست به انتخاب مي‌زنند بدون اينكه هيچ‌گونه شاخص فرادستي و ملاك صحيح ارزيابي در اختيار داشته باشند كه اين هم روش معيوبي است.

وي ادامه داد: روش ديگر كه در كشور ما خيلي خوب مي‌گيرد روش گفتماني است يعني در انتخابات اسير زبان مي‌شويم، به نحوي كه كانديداها مي‌آيند و كليد واژه‌هايي را به كار مي‌گيرند و همان كليدواژه‌ها كه گاهي مطلوب ماست و گاهي با آن مخالفيم ذهنيت ما را براي انتخابات شكل مي‌دهند.

گنجي افزود: روش گفتماني كه ما از محاوره فرد و فن بيان و سخنراني‌هاي آتشين وي تصميم مي‌گيريم بيشتر از آنكه عقلاني باشد هيجاني است.

وي ادامه داد: همانگونه كه به كارگيري واژه عدالت توسط احمدي‌نژاد به اندازه صد لشگر قدرتمند براي او كار كرد و در جامعه ما واژه‌هاي قدرتمند اين چنيني مانند مستضعفان، عدالت، دانشمند و ... قدرت عجيبي در تصميم‌گيري مردم دارند.

وي با بيان اينكه روش گفتماني نيز روش ناقصي است، گفت: روش چهارم اين است كه فرد در تصميم‌گيري خود به نظر بزرگان معتمد خود اعتماد كند كه اين هم روش ناقصي است چرا كه ممكن است كه وي نظر جامعي نداشته باشد و تنها از زاويه نگرش و فهم خود به موضوع نگاه كرده باشد.

روش قابل قبول در انتخاب فرد اصلح اين است كه نگرش عاطفي را كنار بگذاريم

جانشين رئيس سازمان بسيج دانشجويي كشور افزود: روش قابل قبول در انتخاب فرد اصلح اين است كه نگرش عاطفي را كنار بگذاريم و ذهنيت‌ها و پيش‌داوري‌ها را به تعليق درآوريم و به شاخص‌هاي بالادستي توجه داشته باشيم.

گنجي ادامه داد: مقام معظم رهبري در اين خصوص فرمول خاصي دارند و مي‌فرمايند كه زماني كه مي‌خواهيد در مورد يك انسان سياسي نظر بدهيد نقطه‌اي نگاه نكنيد بلكه بايد تمامي دوران زندگي وي را در نظر بگيريد.

وي با تأكيد بر اينكه در انتخاب رئيس جمهور نبايد نگاه صفر و صدي داشت، گفت: با اين نگرش مي‌توانيم رئيس‌جمهوري را انتخاب كنيم كه هم خداترس و متدين باشد و هم پيشينه خوبي و افتخارآفريني داشته باشد و هم اينكه براي رفع مشكلات مردم برنامه داشته باشد.

گنجي اظهار داشت: نخستين چيزي كه در انتخابات بايد به آن توجه کرد اين است كه نكته كليدي مبارزات امام راحل اين بود كه ايشان مي‌خواستند ثابت كنند كه دين از سياست جدا نيست بنابراين يك كانديدا نخستين چيزي كه بايد داشته باشند باور به حاكميت اسلام است.

وي افزود: رئيس جمهور اصلح نبايد مانند برخي افراد حاكميت دو جانبه را مطرح كند يا در اجراي احكام اسلام دچار ترديد يا در برخي موارد دچار افراط شود.

گنجي با بيان اينكه باور و التزام عملي به اسلام نيز بسيار مهم است، گفت: در برخي تحصيل‌كرده‌ها و روشنفكران كشور در دانشگاه‌ها آدم‌هايي را سراغ داريم كه متدين هستند اما حاضر نيستند به اندازه يك سر سوزن براي اسلام هزينه كنند كه به آنها سكولار مي‌گوييم و قابل قبول نيستند.

گنجي افزود: برخي هم هستند كه به اسلام اعتقاد دارند اما نماز و روزه را لازم نمي‌دانند كه آنان نيز قابل قبول نيستند.

وي ادامه داد: بحث ديگر ساده زيستي است، در نظام اسلامي كه حاكم آن ساده زيست نباشد بايد فاتحه آن نظام را خواند.

گنجي صبوري و سعه صدر را شرط ديگر رئيس جمهور اصلح دانست و گفت: رياست جمهوري به تعبير رهبري كار عظيمي است و اگر كسي چالش‌ها و كارهاي بزرگ نديده باشد نمي‌تواند در مقابل طوفان‌هاي دشمنان مقابله كند و عجولانه تصميم تصميم خواهد گرفت.

وي افزود: كارآمدي ويژگي برجسته بسيار مهمي است كه رئيس جمهور اصلح بايد داشته باشد چرا كه علاوه بر جلب رضايت مردم كارآمدي حكومت اسلامي را نيز در عرصه بين‌الملل نشان مي‌دهد.

گنجي تجربه مديريتي كلان و آزموده شدن در شرايط سخت را ديگر ويژگي لازم براي رئيس جمهور آينده عنوان كرد و گفت: در صورتي كه شخص تجربه مديريت كلان نداشته باشد نمي‌تواند تصميمات صحيحي در موقعيت‌هاي دشوار اتخاذ کند.

وي افزود: همچنين لازم است كه تيم همسو و كارآمدي همراه رئيس جمهور باشند چرا كه در غير اين صورت انرژي كشور تلف مي‌شود.

گنجي با بيان اينكه موضوع مهم ديگر اعتقاد رئيس جمهور آينده به آرمان‌هاي جهاني امام راحل در صدور انقلاب اسلامي به تمام جهان است، گفت: نكته حائز اهميت ديگر ولايت‌پذيري است، البته ولايت پذيري تنها در گفتمان فرد نيست بلكه اجراي سياست‌هاي كلي نظام التزام عملي به ولايت است و در صورتي كه رئيس جمهور به اين مهم باور نداشته باشد انرژي كشور تلف خواهد شد.

وي افزود: خصوصيت ديگري كه لازم است رئيس جمهور آينده داشته باشد داشتن برنامه است، برنامه‌اي كه گاهي اوقات مي‌تواند تنها در حد شعار باشد.

گنجي اظهار داشت: براي انتخاب فرد اصلح بايد برنامه شخص را گرفت و آن را با اهل فن مطرح و با دقت بررسي كرد چرا كه ممكن است برنامه فرد كاملاً قابل دفاع و يا تنها در حد شعار و غوغاي رسانه‌اي باشد.

وي با بيان اينكه موضوع مهم ديگر ثبات فكري رئيس جمهور است، گفت: باور به سه اصل حكمت، عزت و مصلحت در سياست خارجي نيز بسيار لازم و ضروري است، در حالي كه برخي تنها دنبال عزت هستند و يا مصلحت را ارجح مي‌دانند.

سياست خارجي عرصه افراط و تفريط نيست

جانشين رئيس سازمان بسيج دانشجويي كشور افزود: سياست خارجي عرصه افراط و تفريط نيست، در اين عرصه نمي‌توان كسي كه دشمن نيست را دشمن قلمداد كرد و يكي را در حد شهادت بالا برد.

عبدالله گنجي ادامه داد: موضوع مهم ديگر اعتقاد به كار كارشناسي در اداره كشور است، رئيس جمهور نبايد مثل فرمانده عمل كند و فقط دستور بدهد بلكه پيچيدگي امروز جوامع كار كارشناسي بالايي در اداره كشور طلب مي‌كند.

وي افزود: نظريه پردازي در عرصه قدرت توسط رئيس جمهورها نيز آفتي است كه از 16 سال پيش در كشور وجود داشته است و بايد از آن پرهيز كرد.

گنجي ادامه داد: همچنين ما در نظام جمهوري اسلامي ايران به رئيس جمهوري نياز داريم كه بتواند به جمع وحدت يافته‌اي از توده ملت و نخبگان توجه كند، در حالي كه خاتمي تنها به نخبگان، روزنامه‌نگاران و اساتيد توجه داشت و احمدي‌نژاد همه توجهش به سمت توده مردم است.

وي افزود: در حال حاضر فاصله بين نخبگان و توده ملت را مشهود مي‌بينيم، بنابراين رئيس جمهور آينده بايد كسي باشد كه اين فاصله را از بين ببرد.

گنجي توجه به قانون و قانون مداري را از ديگر نكات مهم دانست و اظهار داشت:، در واقع قانون حتي قانون بد بايد براي همه محترم شمرده شود و نبايد كسي براي اداره كشور قانون را زير پا بگذارد.

جانشين رئيس سازمان بسيج دانشجويي كشور در پايان سخنان خود اظهار داشت: همچنين در انتخاب فرد اصلح بايد به عملكرد فرد در فرآيندهاي انقلاب اسلامي توجه داشت كه به عنوان مثال وي در زمان جنگ كجا بوده است، آيا در زمان قربت امام و حزب‌الله در جبهه بوده يا در پاريس و لندن درس مي‌خوانده است و يا اينكه در زمان فتنه 88 اين فرد چه موضع‌گيري داشته است.