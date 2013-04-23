کنیست اسرائیل برای بررسی نسل کشی ارامنه جلسه ویژه ای تشکیل می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تودی زمان" ، کنیست" پارلمان " رژیم صهیونیستی قصد دارد در یک جلسه ویژه نسل کشی ارامنه توسط امپراطوری عثمانی را مورد بررسی قرار دهد.

به نوشته روزنامه صهیونیستی هاآرتص این اقدام در زمانی حساس صورت می گیرد که تنها یک روز از رفتن یک هیئت رژیم صهیونیستی به ترکیه می گذرد ، سفری که با هدف مذاکره درباره پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان کشتی مرمره صورت گرفته است.

پرداخت غرامت برای روابط تخریب شده این دو متحد استراتژیک قدیمی در منطقه از سوی دولت ترکیه ، یکی از شروط برای عادی سازی روابط دو متحد بوده است.

بسیاری از مورخین معتقدند که در جریان جنگ جهانی اول امپراطوری عثمانی حدود یک و نیم میلیون ارمنی را قتل عام کرده است که در پایان جنگ جهانی اول و بعد از فروپاشی این امپراطوری دولت های بعدی ترکیه این موضوع را رد کرده و آن را توهینی به غرور ملی ترک ها خوانده اند. از این رو معمولا دولت های ترکیه در قبال چنین اقداماتی از سوی کشورهای مختلف واکنش های تندی از خودنشان می دهند.