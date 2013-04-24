عرضه لوازم کمک آموزشی ممنوع/ 265 ناشر در بخش کودک نمایشگاه حاضرند

محمدرضا توکل صدیقی، مسئول کارگروه بخش کودک و نوجوان نمایشگاه امسال کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تعداد ناشران این حوزه که در نمایشگاه امسال حضور دارند، گفت: بیش از 270 ناشر کودک و نوجوان ثبت نام کرده بودند که از این تعداد 208 ناشر تهرانی و 21 ناشر مستقل شهرستانی در نمایشگاه بیست و ششم حضور دارند. همچنین 25 ناشر تهرانی و 11 ناشر شهرستانی به ناشران حاضر نمایندگی داده‌اند که آثارشان را در نمایشگاه عرضه کنند.

وی افزود: در مجموع از بیش از 270 ناشری که ثبت نام خود را در بخش کودک و نوجوان قطعی کرده بودند، 265 ناشر در نمایشگاه امسال حضور دارند. غایبان هم عمدتاً ناشرانی بوده‌اند که شرایط حضور در نمایشگاه را نداشته‌اند.

مسئول کارگروه بخش کودک و نوجوان نمایشگاه امسال کتاب تهران با بیان اینکه محل استقرار این ناشران تغییری نکرده و در همان شمال مصلی واقع است، اضافه کرد: ما حدود 6700 مترمربع فضا داریم که همانند سال گذشته آن را در قالب 229 غرفه مستقر در 4 سالن 22، 23، 24 و 25 در اختیار کل ناشران حاضر در بخش کودک و نوجوان قرار داده‌ایم.

توکل صدیقی همچنین تعداد کتاب‌های چاپ شده از سوی ناشران کودک و نوجوان را در سه سال گذشته (بازه زمانی ارائه آثار در نمایشگاه امسال) 24 هزار و 570 عنوان کتاب برشمرد و در عین حال گفت: حدود 15 هزار عنوان از این کتاب‌ها در نمایشگاه عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال بر ممنوعیت عرضه لوازم کمک آموزشی در نمایشگاه به ویژه بخش کودک و نوجوان تاکید زیادی شده است، یادآور شد: تا جایی که اطلاع دارم مسئولان نمایشگاه برای حل این مشکل سالنی را ویژه عرضه لوازم کمک آموزشی تدارک دیده‌اند تا در دیگر سالن‌ها و به خصوص بخش کودک تنها کتاب عرضه شود.

مسئول کارگروه بخش کودک و نوجوان نمایشگاه امسال کتاب تهران از غرفه‌داران این بخش خواست که نظم نمایشگاه را در خصوص حضور به موقع در سالن‌ها و پاسخگویی خوب به مردم رعایت کنند و در همین زمینه گفت: این هم به نفع غرفه‌داران است چرا که فروششان را بالا می‌برد و هم به سود مخاطب است چرا که راضی از این بخش می‌رود.

توکل صدیقی درباره خدماتی هم که به غرفه‌داران بخش کودک و نوجوان داده می‌شود، افزود: علاوه بر دستگاه‌های کارتخوان، کتیبه‌های مربوط به نام ناشر که بر سردر غرفه‌ها قرار داده می‌شود و نیز بنرهایی که در ورودی سالن‌ها محل استقرار ناشر را مشخص می‌کند، چنانچه غرفه‌داران خواستار خط تلفن یا امکانات استفاده از اینترنت و موارد مشابه باشند، نمایشگاه این امکانات را در اختیار ناشران قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه سازه‌های بخش کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب تهران همان سازه‌های سال گذشته است، ابراز امیدواری کرد مشکلی از بابت مواردی مانند نفوذ آب به سالن‌ها و یا آتش‌سوزی به وجود نیاید.