به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح پس از پیروزی استقلال برابر الریان قطر در خصوص وضعیت نامناسب زمین چمن ورزشگاه آزادی اظهار داشت: بازی قبل خود را در این زمین برگزار کردیم و شرایطش خیلی خوب بود اما برایم واقعا غیر قابل باور و تعجب‌آور است که کمتر از یک هفته وضعیت چمن اینقدر بد و نامطلوب شود.

وی افزود: ورزشگاه آزادی تنها سرمایه فوتبال ایران است و شما در هر نقطه‌ای از ایران که پا بگذارید، چمن با کیفیتی مانند چمن این ورزشگاه پیدا نخواهید کرد. یادمان نرود ماه آینده تیم ملی باید در این زمین مقابل لبنان و دیداری حساس به میدان برود و اگر بخواهیم فوتبالی زیبا را ارائه کنیم، باید زمین چمن با کیفیتی داشته باشیم.

مربی استقلال تیم استقلال همچنین ابراز امیدواری کرد مسئولان مجموعه ورزشی آزادی با توجه به اینکه در چند روز آینده مسابقه‌ای در این ورزشگاه برگزار نمی‌شود، به ترمیم زمین چمن بپردازند و مشکلات آن را برطرف کنند.

خبرنگاری این مسئله را بیان کرد که برای ایجاد زمین چمن ورزشگاه آزادی معادل 5/2 میلیارد تومان هزینه شده است، که صالح در این خصوص خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم فوتبالی با کیفت را ارائه کنیم باید برای زمین چمن ورزشگاه آزادی هزینه کنیم. در اینصورت هم فوتبال خوبی را به نمایش می‌گذاریم و هم زمین با کیفیتی خواهیم داشت.

هاشم بیگ‌‎زاده هم در خصوص وضعیت نامناسب زمین چمن ورزشگاه آزادی گفت: فکر نمی‌کردم در عرض چند روز اینقدر زمین چمن نامناسب شده باشد. یاد 10 سال پیش افتادم که چمن ورزشگاه آزادی همیشه بی‌کیفیت بود و نمی‌شد داخل آن فوتبالی زیبا را ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در این مدت در زمین چمن آزادی بازی‌های خوبی را انجام داده‌ایم، خاطرنشان کرد: در دو سه فصل اخیر از بازی روی چمن لذت می‌بردیم اما تعجب می‌کنم ظرف چند روز این چمن به یکباره دچار تغییر شده است.

خبرنگاری این سوال را پرسید که "چند روز پیش مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران نوروز توسط دولت در زمین ورزشگاه آزادی برگزار شد که خیلی‌ها معتقدند برگزاری این مراسم باعث ضربه خوردن به زمین چمن شده است". بازیکن تیم استقلال در این خصوص اظهار داشت: در جریان نیستم چه اتفاقی در این ورزشگاه افتاده است اما تنها می‌دانم، زمین ورزشگاه آزادی تنها زمینی است که می‌توانیم تمام دیدارهای رسمی خود را در آن برگزار کنیم زیرا کیفیت خوبی دارد، پس نباید به سادگی این سرمایه را از دست بدهیم.

بیگ‌‎زاده صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: زیبایی ورزشگاه آزادی در سال‌های اخیر به زمین چمن عالی و یکدست بودن آن بوده است و نباید خودمان با دست خودمان، تیشه به ریشه این زمین چمن بزنیم. امیدوارم مسئولان مرتبط با ورزشگاه آزادی چاره اندیشی کرده و اجازه ندهند این زمین چمن با کیفیت و با استانداردمان از بین برود.

ایمان موسوی هم در خصوص وضعیت نامناسب زمین چمن ورزشگاه آزادی گفت: وقتی برای گرم کردن وارد زمین چمن شدم، حیرت زده شدم. زمینی که ما مقابل الهلال در آن بازی کردیم با زمین چمنی که مقابل الریان درون آن بازی کردیم، زمین تا آسمان با همدیگر تفاوت داشت. این زمین به حدی بی‌کیفیت شده بود که تعجب همگان را در پی‌داشت.

وی یادآور شد: نمی‌دانم دلیل بی‌کیفیت شدن زمین چمن چه بوده است اما بخشی از موفقیت‌های تیم‌های ملی و باشگاهی ما بستگی به همین زمین چمن دارد. اگر این زمین کیفیت داشته باشد، هم فوتبال زیبایی از بازیکنان می‌بینم و هم خود بازیکن نگران آسیب دیدگی نیست.

مهاجم استقلال در پاسخ به این سوال آیا برگزاری مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران نوروز توسط دولت در زمین ورزشگاه آزادی باعث ضربه خوردن به زمین چمن شده است؟ گفت: من وارد این مسائل نمی‌شوم زیرا وظیفه ما است تنها فوتبال بازی کنیم اما فکر می‌کنم ورزشگاه‌های و اماکن دیگری وجود دارد تا بتوانیم جشن‌ها و مراسم‌های خود را در آن زمین‌‎ها برگزار کنیم و اجازه دهیم این ورزشگاه برای بازی‌های ملی و لیگ قهرمانان آسیا سالم بماند.